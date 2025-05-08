Что будет с курсом доллара на следующей неделе: прогноз банкира

До 20 мая валютный рынок будет находиться в относительном спокойствии.

На следующей неделе, с 12 по 18 мая, официальный курс доллара будет находиться в пределах 41,25-41,65 грн, однако он будет оставаться ниже начального курса года (42,02 грн/долл.).

Об этом в комментарии УНИАН рассказал директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой.

По его словам, НБУ будет оставаться основным игроком на рынке, и для равновесия между спросом и предложением могут несколько увеличиться объемы валютных интервенций, однако он останется на приемлемом уровне $600-800 млн в день.

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"До 20 мая валютный рынок будет находиться в относительном спокойствии из-за продолжительности периода уплаты налогов. То есть естественно спрос на валюту будет соразмерным предложению", - сказал эксперт.

По словам банкира, стоимость евро будут определять мировые торги пары доллар/евро, а соотношение стоимости этих валют ожидается в пределах 1 евро = 1,13-1,15 долл.

"Вместе с тем не стоит ожидать, что доллар обвалится, а на этом фоне евро "запрыгнет на радугу". Доллар остается ведущей валютой мира, в которой сосредоточено до 80% мирового капитала. Зато евро стало "убежищем" для части мировых инвесторов, которые на фоне таможенных решений Белого Дома решили по крайней мере на некоторое время уберечься от дальнейшего неизвестного", - говорит Лесовой.

Основные показатели валютного рынка с 12 по 18 мая, по прогнозу банкира, будут следующими:

- коридоры валютных изменений: 41,25-41,65 грн/долл. и 45-48 грн/евро (на межбанке) и 41,2-41,6 грн/долл. и 45-48 грн/евро (на наличном рынке);

- ежедневные курсовые изменения: на межбанке - до 0,05-0,15 грн, в банках - до 0,1-0,2 грн, в обменных пунктах - до 0,3 грн;

- недельные курсовые отклонения ожидаются в пределах 1-1,5% от начального понедельничного курса.

"Таким образом, на следующей неделе стоит ожидать медленное "продвижение" вверх курсовых показателей, однако такое движение не станет угрозой для стабильности рынка. Рынок является "живым" и текущие изменения могут быть минимальными и контролируемыми", - резюмировал Лесовой.

Курс валют в Украине

В валютных обменниках Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 41,48 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 41,35 гривны. Курс наличного евро в обменниках сегодня составляет 47,37 грн/евро, а курс продажи - 47,15 грн/евро.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в четверг, 8 мая, не изменился и составляет 41,65 гривны за доллар. Курс евро в банке сегодня также остался на прежнем уровне - 47,40 гривны за евро.

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