Путин объявил "перемирие" на 9 мая не только для того, чтобы спасти парад, считает Максим Жорин.

Никаких существенных изменений на фронте в Украине с начала суток, несмотря на объявление россиянами так называемого "перемирия", не произошло. Об этом в эфире 24 канала сообщил подполковник ВСУ, заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады (3 ОШБр) Максим Жорин.

"Никакого существенного снижения или повышения динамики не происходит. Все то же самое, что было и вчера, и четыре дня назад, и неделю, и месяц. На сегодня последние штурмовые действия в нашей полосе ответственности закончились полтора часа назад. Это была одна из попыток, которая закончилась достаточно плохо для россиян. Обстрелы происходят постоянно, сбросы работают постоянно. Говорить о каких-то изменениях динамики, по крайней мере в нашей полосе, я вообще не могу", - рассказал Жорин.

Он добавил, что объявление Путиным этого "перемирия" преследует несколько целей. В частности, и практическую - ведь враг использует это время, чтобы наладить логистику и инженерно-фортификационные сооружения.

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"Есть также и другие цели. Это политические - декларировать публично, что они якобы готовы к перемирию. А оно почему-то не происходит. А почему - спрашивайте у Украины. Они за счет этого пытаются публично дискредитировать нас. Отдельная история - это 9 мая. Они очень боятся на 9 мая, что им будет очень стыдно за него. Ведь это праздник, вокруг которого строится вся их империя", - добавил Жорин.

Война в Украине: важные новости

Ранее в ВСУ также сообщали, что российские оккупанты не соблюдают "перемирие", которое они сами же и объявили. Отмечается, что враг продолжает штурмовать позиции Сил обороны Украины почти по всему фронту.

По мнению бывшего сотрудника СБУ, военного эксперта Ивана Ступака, действующее "перемирие" не выгодно Украине, поскольку за это время РФ может собрать больше средств для атаки наших территорий.

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