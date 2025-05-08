Марта Гичко

Вашингтон может сдвинуть чашу весов, ведь Москва пока не демонстрирует желания идти на уступки.

Американский президент Дональд Трамп не может сдвинуть переговоры о мире в Украине. Российский диктатор Владимир Путин играет на истощение, Украина - на гарантии, пишет Foreign Affairs.

Почти три месяца продолжаются усилия Трампа по прекращению войны в Украине, однако дипломатический прорыв так и не состоялся. По словам источников, 45-й президент США столкнулся с жестким и опытным оппонентом в Кремле, который стремится воспользоваться его нетерпением.

"В лице президента России Владимира Путина Трамп столкнулся с хитрым, опытным противником, который надеется воспользоваться нетерпением американского президента в отношении войны, чтобы заставить Украину отказаться от того, чего россияне не смогли достичь силой на поле боя", - пишет издание.

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Трамп неоднократно демонстрировал разочарование отсутствием результатов, даже угрожал выйти из процесса, на фоне постоянного продвижения российских войск.

Нет оснований полагать, что Трамп согласится на перечень требований Путина. Он неоднократно выражал разочарование отсутствием прогресса в переговорах и угрожал выйти из них.

Безопасность после войны

Основная проблема - не только территории или санкции. Как и в 2022 году в Стамбуле, Киев и Москва сосредоточены на долгосрочных вопросах национальной безопасности.

Обе стороны все еще придают приоритет этим проблемам национальной безопасности. Статус спорной территории, ослабление санкций для России и финансирование послевоенного экономического восстановления в Украине являются важными, но принципиально второстепенными, отмечает издание.

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Украина требует реальных гарантий безопасности, чтобы избежать нового вторжения, Россия же боится украинского реванша и возможного членства Киева в НАТО.

Украинцы боятся, что если они не будут иметь возможности защитить себя и гарантий от западных государств, любое якобы мирное соглашение только приведет к новому российскому вторжению. Россияне боятся, что хорошо вооруженная Украина может попытаться вернуть себе любую свою территорию, которую Москва сейчас оккупировала. Издание отмечает:

"Хотя администрация Трампа исключает членство, это мало утешает Москву - будущая администрация может изменить курс".

Уступки будут зависеть от ситуации на фронте

Расчет каждой стороны базируется на военном контексте. Если Россия почувствует преимущество, она продолжит боевые действия. Если же наоборот - может пойти на уступки. На какие уступки пойдет каждая сторона, в конце концов, зависит от того, как они воспринимают цену промедления.

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Украина, учитывая нынешнее положение, не против диалога. Но в случае изменений на поле боя ее позиция может стать более жесткой. FA пишет:

"Столкнувшись с меньшими шансами на поле боя на данный момент, украинцы готовы к переговорам. Однако, если их ситуация улучшится, они также могут прийти к выводу, что военные действия лучше послужат их целям".

Вашингтон может склонить чашу весов

США имеют мощные инструменты влияния, но их нужно использовать с осторожностью, чтобы стимулировать переговоры, а не продолжить войну.

"Вашингтон должен использовать это мудро, чтобы сделать результат переговоров более привлекательным, чем продолжение боевых действий".

Американская стратегия должна быть четкой: помогать Украине удержать суверенитет, но не поощрять к наступлению.

Переговоры или годы войны

Обе стороны публично не хотят показывать готовность к компромиссу. Но переговоры - единственный путь избежать еще многих лет боевых действий.

"Мирное соглашение может оказаться очень трудным, а возможно, и невозможным для достижения. Но, как показали переговоры 2022 года, неудачные переговоры могут предвещать еще много лет войны", - подытожило издание.

Война РФ против Украины: другие заявления руководства США

Вице-президент Соединенных Штатов Америки Джей Ди Вэнс заявил, что Россия требует на переговорах по завершению войны "слишком много".

Ранее спецпредставитель США по вопросам Украины Кит Келлог сказал, что сейчас единственным препятствием на пути к прекращению огня в войне является Россия. Он напомнил, Украина согласилась на прекращение огня с множеством условий, некоторые из которых ей были не по нраву. Москва же предложение отклонила.

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