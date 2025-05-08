На портале "Дія" снова доступны услуги снятия и изменения места жительства. Об этом сообщил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в своем Telegram-канале.
"Меняйте место жительства в "Дії" без бумаг и походов в ЦПАУ. Чтобы воспользоваться услугой на портале, нужно всего несколько минут. Сервис работает автоматически, если вы регистрируетесь в свое жилье или жилье единоличного владельца", - отметил Федоров.
Также снова доступно снятие с места жительства. По словам министра, эта услуга будет особенно актуальной для студентов, которые сейчас выпускаются и съезжают из общежития.
Для того чтобы сменить место жительства необходимо:
- иметь налоговый номер;
- быть старше 14 лет или старше 18, если меняете место жительства ребенка;
- право собственности на жилье должно быть внесено в Реестр недвижимости с 2013 года;
- жилье не должно быть в ипотеке.
"Дія" - главные новости
19 марта на государственном портале "Дія" расширили возможности для подачи заявлений в международный Реестр убытков, чтобы каждый пострадавший украинец получил компенсацию за физическую и моральную боль из-за преступлений Российской Федерации против Украины. Таким образом было добавлено шесть новых категорий заявлений.
20 февраля украинцы получили возможность на портале "Дія" получить статус человека с инвалидностью вследствие войны и статус члена семьи погибшего защитника. Ранее для получения этих услуг нужно было лично посещать государственные учреждения.