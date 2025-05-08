Функция изменения места жительства будет работать онлайн.

На портале "Дія" снова доступны услуги снятия и изменения места жительства. Об этом сообщил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в своем Telegram-канале.

"Меняйте место жительства в "Дії" без бумаг и походов в ЦПАУ. Чтобы воспользоваться услугой на портале, нужно всего несколько минут. Сервис работает автоматически, если вы регистрируетесь в свое жилье или жилье единоличного владельца", - отметил Федоров.

Также снова доступно снятие с места жительства. По словам министра, эта услуга будет особенно актуальной для студентов, которые сейчас выпускаются и съезжают из общежития.

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Для того чтобы сменить место жительства необходимо:

иметь налоговый номер;

быть старше 14 лет или старше 18, если меняете место жительства ребенка;

право собственности на жилье должно быть внесено в Реестр недвижимости с 2013 года;

жилье не должно быть в ипотеке.

"Дія" - главные новости

19 марта на государственном портале "Дія" расширили возможности для подачи заявлений в международный Реестр убытков, чтобы каждый пострадавший украинец получил компенсацию за физическую и моральную боль из-за преступлений Российской Федерации против Украины. Таким образом было добавлено шесть новых категорий заявлений.

20 февраля украинцы получили возможность на портале "Дія" получить статус человека с инвалидностью вследствие войны и статус члена семьи погибшего защитника. Ранее для получения этих услуг нужно было лично посещать государственные учреждения.

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