В этом году начались работы по переоценке уровня радиоактивности территорий вокруг ЧАЭС.

Территория вокруг Чернобыльской АЭС до сих пор остается непригодной для использования в сельском хозяйстве, но стоит учитывать, о какой именно зоне идет речь. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Министерство окружающей среды и Государственное агентство по управлению зоной отчуждения (ГАЗО).

Государственные структуры прокомментировали нашумевшую научную публикацию, в которой утверждалось, что некоторые ранее отселенные территории сегодня уже вроде бы безопасны и пригодны для экономического использования. Чиновники отметили, что исследование, о котором пишут ученые, проводилось не в непосредственной близости от ЧАЭС, а в соседней Житомирской области.

"Стоит отметить, что эта территория не является зоной отчуждения, из которой было эвакуировано население в 1986 году", - говорят чиновники.

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Они отмечают, что загрязненные в 1986 году территории были разделены на зоны, в соответствии с уровнем опасности. Что касается Житомирской области, то там есть территории, отнесенные к зоне безусловного обязательного отселения и зоны гарантированного добровольного отселения.

Чиновники напоминают, что законодательство запрещает ведение сельскохозяйственной деятельности в зоне отчуждения и зоне безусловного обязательного отселения.

"Правовой режим этих зон не меняется без официальной процедуры пересмотра статуса, и выводы отдельных исследований на отдельных участках не отменяют законодательных запретов", - отмечают в Минприроды и ГАЗО.

Вместе с тем чиновники говорят, что в начале текущего года правительство приняло решение о новом этапе дозиметрической паспортизации населенных пунктов, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие Чернобыльской катастрофы.

"С 06.05.2025 начаты выезды 2 мобильных групп в Житомирскую область. В их состав входят дозиметристы, специалисты по радиационному мониторингу, наблюдатели, а также представители территориальных общин", - говорится в сообщении.

Радиологическая ситуация вокруг ЧАЭС

Как писал УНИАН, накануне определенную огласку получила научная публикация, в которой изложены результаты эксперимента, проведенного группой британских и украинских ученых. Они выращивали сельхозкультуры на ранее отселенных территориях и увидели, что в большинстве случаев растения не накапливают радионуклиды.

Также мы рассказывали, что в Чернобыльской зоне дикие кабаны оказались удивительно радиоактивными. Ученые долго не могли понять, почему эти животные более радиоактивны, чем другие.

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