Конклав в Ватикане: посол назвал имя 'самого проукраинского' кандидата

При этом дипломат отметил, что есть несколько кардиналов, которые имеют "очень категорическую" позицию по поддержке Украины.

В Ватикане продолжается конклав по избранию нового Папы Римского. Наиболее проукраинским кандидатом на папский престол является кардинал Курт Кох.

Об этом в интервью "Главкому" заявил посол Украины в Ватикане Андрей Юраш. Дипломат напомнил, что в 2022 году Кох четко охарактеризовал позицию Московского патриархата как противоречащую основам христианского учения.

"Во-первых, при любых выборах в церкви говорят, что руководит Святой Дух и он выбирает. Поэтому любой выбор - идеальный, потому что он имеет вдохновение от Святого Духа. Что касается кардинала Коха, то он глава декастерии содействия христианскому единству. Он еще в июне 2022 года сделал очень четкие заявления, охарактеризовал политику Московского патриархата как такую, которая категорически противоречит основам христианского учения, что фактически является еретической", - отметил Юраш.

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Посол выразил Коху благодарность за такую позицию и добавил, что других заявлений по этому поводу он не делал, следовательно позиция не изменилась:

"То есть он действительно один из тех, кто наиболее настроен к Украине во всей Ватиканской курии. Есть еще несколько кардиналов, которые очень категоричны в поддержке Украины".

Голосование за нового Папу Римского

21 апреля 2025 года ушел из жизни Папа Римский Франциск. 88-летний понтифик умер в своей резиденции.

Похоронили его 26 апреля в римской базилике Санта-Мария-Маджоре. На прощание с понтификом приехали десятки тысяч человек, в том числе и иностранные лидеры. В том числе там присутствовал украинский президент Владимир Зеленский.

Теперь кардиналы должны избрать нового Папу Римского, который поведет за собой 1,4 миллиарда католиков мира. Конклав начался 7 мая в Ватикане. Пока кардиналы не выбрали нового Папу.

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