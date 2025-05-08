Отмечается, что напряженность в мире только растет.

Болгарская слепая провидица Баба Ванга предсказывала масштабную войну в 2025 году. И на фоне обострения ситуации между Индией и Пакистаном, возможно, это ее пророчество может вскоре сбыться, пишет timesnownews.com.

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"С учетом происходящего сейчас в мире предсказание Ванги о грядущем конфликте кажется все более вероятным. Она утверждала, что в Европе начнется катастрофическая война. И напряженность, особенно из-за конфликта в Украине, только растет", - говорится в публикации.

По словам провидицы, эта война может стать апокалиптической не только для Европы, но и для всего мира.

"Усиливающееся противостояние между Индией и Пакистаном также указывает на такую угрозу", - добавили в издании.

Кроме того, в соцсетях активно распространяется видео с индийским гуру Свами Йогешваранандой Гири, который рассказал о редком планетарном выстраивании в мае. Это астрологическое явление похоже на те, что наблюдались во времена Махабхараты.

"Около 30 мая формируется астрологическая конфигурация. Положение шести планет напоминает те же выстраивания, которые происходили во времена Махабхараты или других великих войн в прошлом. Это математический расчет", - заявил он.

Он также подчеркнул, что это предсказание основано на астрономических вычислениях, а не на личном мнении:

"Это формулы. Вы можете проверить их сами. Речь не о чьих-то словах, а о математике".

В издании акцентировали, что предсказания Бабы Ванги и Свами Йогешварананды удивительно совпадают. Хотя Ванга напрямую не упоминала Индию, она говорила о том, что война будет разрушительной для всего мира.

Напомним, ранее УНИАН писал, что одно из предсказаний Ванги на 2025 год уже сбылось.

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