9 мая в Украине будут дожди / фото Gosia K/Pixabay

В пятницу, 9 мая, в Украине после сухого четверга ожидается новая порция дождей. Осадки ожидаются везде, кроме большинства западных областей. Столбики термометров покажут +9°...+15°, в Крыму, Донецкой и Луганской областях воздух прогреется до +20°...+22°. Об этом сообщает Погода УНИАН.

  • В Киеве завтра будет пасмурно. Температура воздуха ночью +6°, днем +11°, дождь.
  • Во Львове в пятницу будет пасмурно. Ночью +2°, днем +10°.
  • В Луцке будет облачно с прояснениями, ночью 0°, днем +10°.
  • В Ривне завтра ожидается облачная погода с прояснениями, ночью +1°, днем +11°.
  • В Тернополе 9 мая ночью будет +5°, днем +11°, пасмурно.
  • В Хмельницком в течение дня будет пасмурно, ночью +5°, днем +11°, небольшой дождь.
  • В Ивано-Франковске будет пасмурно, ночью +5°, днем +11°.
  • В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +6°, днем +14°, пасмурно.
  • В Черновцах в пятницу - пасмурно, ночью +5°, днем +11°, небольшой дождь.
  • В Виннице завтра будет +6°...+10°, пасмурно, дождь.
  • В Житомире в пятницу ночью будет +5°, днем +11°, пасмурно.
  • В Чернигове столбики термометров покажут +4°...+11°, пасмурно.
  • В Черкассах завтра будет ночью +4°, днем +10°, пасмурно, дождь.
  • В Кропивницком температура ночью будет +7°, днем +9°, пасмурно, дождь.
  • В Полтаве - пасмурно, температура воздуха +6°...+11°, дождь.
  • В Одессе 9 мая - небольшая облачность, температура ночью +10°, днем +13°, ливень.
  • В Херсоне в пятницу ночью будет +10°, днем +15°, небольшая облачность, ливень.
  • В Николаеве завтра будет пасмурно, ночью +10°, днем +13°, дождь.
  • В Запорожье температура ночью +10°, днем +16°, небольшая облачность, ливень.
  • В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +6°, а днем +13°, пасмурно, небольшой дождь.
  • В Харькове - пасмурно, температура ночью +7°, днем +14°, дождь.
  • В Днепре температура ночью будет +8°, днем +15°, пасмурно, дождь.
  • В Симферополе в пятницу будет небольшая облачность, +11°...+20°, небольшой дождь.
  • В Краматорске завтра будет пасмурно, температура ночью +7°, днем +21°,  дождь.
  • В Северодонецке - пасмурно, температура ночью +8°, днем +21°, дождь.
9 мая только на западе Украины будет преимущественно сухо / фото УНИАН

9 мая - праздник, приметы погоды

9 мая в народном календаре день Глафиры Горошницы. Огородники сажали ранний картофель, и соответственно, горох. По приметам, если в этот день идет дождь, то будет хороший урожай овса.

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