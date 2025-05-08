Почти по всей стране будет холодно.

В пятницу, 9 мая, в Украине после сухого четверга ожидается новая порция дождей. Осадки ожидаются везде, кроме большинства западных областей. Столбики термометров покажут +9°...+15°, в Крыму, Донецкой и Луганской областях воздух прогреется до +20°...+22°. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет пасмурно. Температура воздуха ночью +6°, днем +11°, дождь.

Во Львове в пятницу будет пасмурно. Ночью +2°, днем +10°.

В Луцке будет облачно с прояснениями, ночью 0°, днем +10°.

В Ривне завтра ожидается облачная погода с прояснениями, ночью +1°, днем +11°.

В Тернополе 9 мая ночью будет +5°, днем +11°, пасмурно.

В Хмельницком в течение дня будет пасмурно, ночью +5°, днем +11°, небольшой дождь.

В Ивано-Франковске будет пасмурно, ночью +5°, днем +11°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +6°, днем +14°, пасмурно.

В Черновцах в пятницу - пасмурно, ночью +5°, днем +11°, небольшой дождь.

В Виннице завтра будет +6°...+10°, пасмурно, дождь.

В Житомире в пятницу ночью будет +5°, днем +11°, пасмурно.

В Чернигове столбики термометров покажут +4°...+11°, пасмурно.

В Черкассах завтра будет ночью +4°, днем +10°, пасмурно, дождь.

В Кропивницком температура ночью будет +7°, днем +9°, пасмурно, дождь.

В Полтаве - пасмурно, температура воздуха +6°...+11°, дождь.

В Одессе 9 мая - небольшая облачность, температура ночью +10°, днем +13°, ливень.

В Херсоне в пятницу ночью будет +10°, днем +15°, небольшая облачность, ливень.

В Николаеве завтра будет пасмурно, ночью +10°, днем +13°, дождь.

В Запорожье температура ночью +10°, днем +16°, небольшая облачность, ливень.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +6°, а днем +13°, пасмурно, небольшой дождь.

В Харькове - пасмурно, температура ночью +7°, днем +14°, дождь.

В Днепре температура ночью будет +8°, днем +15°, пасмурно, дождь.

В Симферополе в пятницу будет небольшая облачность, +11°...+20°, небольшой дождь.

В Краматорске завтра будет пасмурно, температура ночью +7°, днем +21°, дождь.

В Северодонецке - пасмурно, температура ночью +8°, днем +21°, дождь.

9 мая - праздник, приметы погоды

9 мая в народном календаре день Глафиры Горошницы. Огородники сажали ранний картофель, и соответственно, горох. По приметам, если в этот день идет дождь, то будет хороший урожай овса.

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