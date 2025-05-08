Питание по системе "шведский стол" может нести угрозу здоровью.

Немало туристов выбирают летний отдых в формате all inclusive ("все включено"), поскольку это удобно и довольно часто выгодно по цене. Однако в жаркий летний день "шведский стол" в отеле может вызвать пищевое отравление у отдыхающих.

Эксперт Global Work and Travel Джесси Чемберс призвала туристов быть очень внимательными во время питания в курортных отелях, если не хочется проблем со здоровьем.

"Люди считают, что опасным является лед, но на самом деле он часто безопаснее многих блюд в буфете. Большинство курортов "все включено" теперь используют фильтрованную или бутилированную воду для приготовления льда, а при низких температурах кишечная палочка не выживает. Гораздо больше шансов заболеть от холодного салата с пастой или подноса риса, который долго лежал", – цитирует тревел-эксперта издание Daily Express.

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При этом она предупреждает, что использование общих столовых приборов для накладывания еды увеличивает риск заболевания, также как и слишком высокая температура в помещении.

"Всегда стремитесь к свежеприготовленным блюдам и используйте самые загруженные часы шведского стола, когда оборот больше всего", – советует Чемберс.

При этом она выделила пять неожиданных продуктов, которые часто являются причиной пищевых отравлений за границей:

Предварительно нарезанные фрукты и салат – могут выглядеть полезными, но если их помыть в загрязненной воде, они могут распространять кишечную палочку.

Вареный рис и макароны – крахмалистые продукты, оставленные при комнатной температуре, идеально подходят для роста бактерий.

Холодное мясо и мягкие сыры – если их не охладить должным образом, они являются частой причиной заболеваний.

Соусы и подливки в горячих лотках – если их не держать горячими, они становятся рассадниками бактерий.

Кремовые десерты, такие как заварные пирожные или тирамису – выглядят безопасными, но могут быстро испортиться при нагревании.

Как сообщал УНИАН, в 2024-2025 году туристические эксперты отмечают рост интереса к отдыху в формате "все включено" среди молодых туристов. Если еще несколько лет назад молодежь считала подобный отдых скучным, то теперь они все чаще отказываются от самостоятельного планирования своих путешествий.

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