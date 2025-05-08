Он планирует провести переговоры с Си и Путиным.

Президент Сербии Александар Вучич во время визита в Москву заявил, что его страна остается на европейском пути.

В комментарии сербскому изданию РТС политик сказал, что ожидает от Европейского Союза последствий за свое решение посетить военный парад 9 мая, но их почувствует лично он, а не страна. По его словам, вместо понимания сербской позиции некоторые западные чиновники "посылают угрозы и запугивания":

"Вместо того, чтобы относиться к нам с пониманием и снисхождением, как к малому народу, которому причинили большую обиду, забрав 14 процентов нашей территории, сегодня они имеют свои интересы и говорят нам: "Не возвращайтесь к прошлому".

Вучич подчеркнул, что предупреждал европейских лидеров о поездке в Россию. По его словам, Украина никогда не делала Сербии ничего плохого и он имел несколько встреч с ее президентом Владимиром Зеленским, поэтому так же встретится с кремлевским правителем Путиным.

Видео дня

Президент Сербии сказал журналистам, что его страна должна заботиться о своих интересах, поэтому с РФ, которая не признала независимость Косово, они будут обсуждать вопросы экономики, энергетики и поставок газа. Также он назвал "огромной честью" возможность встретиться с президентом Китая Си Цзиньпином и Путиным. Кроме того, у него запланированы встречи с президентом Казахстана и патриархом РПЦ Кириллом.

Вас также могут заинтересовать новости: