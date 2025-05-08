Необходимо больше работать над мотивационными способами привлечения людей в армию, считает Максим Жорин.

Украине лучше работать с методами мотивации военнослужащих, а не заставлять их идти в армию. Такое мнение в эфире 24 канала высказал подполковник ВСУ, заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады (3 ОШБр) Максим Жорин, комментируя особые контракты для 18-24-летних.

Он отметил, что здесь открытым остается вопрос о тех молодых людях, которые пошли воевать до появления контрактов с отдельными условиями. Однако, по словам военного, сейчас уже работают над тем, чтобы этот вопрос решить.

"Я за то, чтобы мы больше работали над мотивационными способами привлечения людей в армию, чем к принуждению. Принуждение все равно, так или иначе, если мы ничего не сможем - нам придется к нему приходить. Если мы можем сейчас смотивировать человека добровольно уйти, то мы получим другого человека. С другой мотивацией, энергией, подходом. Поэтому я в этом плане поддерживаю", - сказал Жорин.

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Он также высказался о контрактах на службу в армии для украинцев после 60 лет. По его словам, в этом вопросе очень важно ограничить перечень должностей, на которые могут пойти люди такого возраста.

"Если это отдельные специалисты и профессионалы в каких-то направлениях, и они нужны армии, то безусловно после прохождения комиссии приобщать к армии надо. Но делать это на все остальные должности... Если просто захотелось деду побегать в пехоте, но он ее не "везет", он будет занимать чье-то место и быть обузой для этого подразделения. Или же командирские должности - я бы тоже ограничил после 60+ их занимать", - пояснил Жорин.

Мобилизация в Украине: важные новости

Накануне стало известно, что в Раде рассматривают возможность разрешить украинцам старше 60 лет подписывать контракт с Силами обороны Украины. По словам нардепа Романа Костенко, проект закона предусматривает то, что для подписания контракта людьми такого возраста нужно разрешение командира части.

Тем временем в Правительстве приняли решение упростить процесс прохождения ВВК. Из него убрали один из пунктов - обязательное присутствие электронной подписи руководителем ТЦК.

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