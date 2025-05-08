РФ почти восстановила потери современных истребителей, - авиаэксперт

В то же время есть проблема со штурмовиками Су-25, которые уже не производятся.

Российская Федерация почти восстановила потери, связанные с современными истребителями во время широкомасштабной войны против Украины. Об этом в эфире телемарафона рассказал авиаэксперт, ведущий научный сотрудник НАУ Валерий Романенко.

"С военными самолетами в РФ проблем почти нет. Россияне не залетают на нашу территорию, у наших истребителей нет возможности вести с ними воздушные бои. Поэтому потери россиян минимальны. В год они теряют 10-12 самолетов, а выпуск самолетов у них, хотя и падает, но очень низкими темпами. Например, с 29 самолетов в 2022 году до где-то 24-26 - в прошлом году. То есть, за эти годы они потери фактически восстановили", - сказал Романенко.

Он уточнил, что в РФ восстановлен парк самолетов более современных типов - Су-30СМ, Су-35, Су-34. Как отметил эксперт, единственная проблема россиян - это ресурс самолетов, из-за которого начались падения.

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В то же время есть проблема со штурмовиками Су-25, потому что оккупанты уже потеряли примерно четверть парка этих самолетов, а их производство было остановлено еще в советские времена. Романенко добавил, что самолеты этого типа, которые существуют, уже почти отработали свой ресурс и периодически падают, а новых штурмовиков российская армия не получает.

Российская авиация восстанавливается - что известно

Как писал УНИАН, авиаэксперт, ведущий научный сотрудник НАУ Валерий Романенко рассказал, что россияне в целом нашли противодействия западным санкциям по сохранению своей гражданской авиации.

В частности, оккупанты максимально использовали борта, которые вывели из эксплуатации, в качестве запасных частей, и обошли санкции, закупая запасные части через фирмы прокладки. В то же время с самолетами советского производства в РФ ситуация сложнее - все типы семейства "АН" имеют проблемы с двигателями и тому подобное.

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