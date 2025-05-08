Новое наступление ВСУ в Курской области: эксперт раскрыл, что там происходит

РФ продолжает удерживать около 60 тысяч своих военных на границе с Украиной, рассказал Андрей Крамаров.

Россия продолжает удерживать свои войска в Курской области рядом с украинской границей. Об этом в эфире 24 канала рассказал военный эксперт Андрей Крамаров.

"Силы обороны Украины вынуждены там совершать определенные действия, направленные на недопущение возможного наступления на нашу границу. Ведь для нас расширение и увеличение линии фронта будет очень тяжелым. И нам надо этому противодействовать. Поэтому там проходят определенные контрнаступательные мероприятия", - сказал эксперт.

Он отметил, что враг сохраняет около 60 тысяч своих военных, которых они ранее перебросили на Курщину, чтобы вытеснить оттуда Силы обороны Украины.

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"Они немного их растянули. Но угроза для нашей границы продолжает сохраняться. Мы видим, насколько активные удары наносятся и авиацией, и оперативно-тактическими ракетами по Сумщине, Харьковщине", - добавил Крамаров.

Операция ВСУ в Курской области РФ: что надо знать

Накануне российские военкорреспонденты сообщили, что Силы обороны Украины начали новое наступление в Курской области. Отмечается, что сначала украинские машины разминировали поля, после чего туда заехала тяжелая техника.

Впоследствии эту информацию подтвердили и в Институте изучения войны. Аналитики отмечают, что ВСУ удалось пересечь государственную границу и зайти в населенный пункт Теткино Курской области.

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