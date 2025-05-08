Курс гривни к евро установлен на уровне 46,89 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на пятницу, 9 мая, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,51 грн/долл., то есть гривня ослабла на 7 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Как сообщается на сайте регулятора, относительно европейской валюты гривня, в свою очередь, усилила позиции. Так, официальный курс евро на пятницу установлен на уровне 46,89 грн за один евро, то есть гривня укрепилась на 18 копеек.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 41,53/41,56 грн/долл., а евро - 46,92/47,94 грн/евро.

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Курс валют в Украине - последние новости

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в четверг, 8 мая, не изменился и составляет 41,65 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня также остался на прежнем уровне - 47,40 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 41,05 гривни, а евро - по курсу 46,40 гривни за единицу иностранной валюты.

Украина начинает рассматривать возможность отказаться от доллара США и, вероятно, теснее привязать свою валюту к евро из-за раскола мировой торговли и растущих связей со странами Европы, рассказал председатель Национального банка Украины Андрей Пышный в интервью Reuters.

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