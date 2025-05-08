Эти четыре направления покоряют туристов красотой, отсутствием толп и приятными ценами.

По мере приближения сезона летних отпусков, цены на популярных курортах стремительно растут, а потому многие туристы пытаются найти более бюджетные альтернативы.

Эксперты туристического издания Travel Off Path назвали четыре самых дешевых направления для средиземноморского пляжного отдыха этим летом.

1. Бланес, Испания. Всего в часе езды к западу от оживленной Барселоны находится Бланес – один из наименее известных прибрежных городов Испании, несмотря на его средиземноморское очарование и цены ниже среднего. С населением около 40 тысяч человек, этот гораздо более необычен, чем его всемирно известный сосед, и столь же очарователен, с его ботаническим садом Маримуртра, раскинувшимся по обе стороны моря, скрытыми пляжами, омываемыми бирюзовыми водами, и исторической привлекательностью.

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Старый город Бланеса изобилует средневековыми достопримечательностями, включая готический фонтан в самом центре, церковь XIV века Иглесия-де-Санта-Мария, частично поврежденную во время гражданской войны в Испании, и крепость Кастильо-де-Сан-Хуан на вершине холма, откуда открывается вид на весь город и его побережье.

Что касается цен, то обед в ресторане в центре города может стоить от 9 до 17 долларов, в то время как номера в отелях стоят около 66 долларов за ночь летом.

2. Танжер, Марокко. Большинство людей не осознают, что Средиземноморье – это не только Европа. Прямо к югу от Испании находится побережье Африки, а одной из самых близких точек между двумя континентами является оживленный порт Танжер в Марокко с его современной набережной и прохладной атмосферой. Если бы не регулярные призывы к молитве, его легко можно было бы спутать его с любым другим городом Андалусии: здесь есть Старый город с лабиринтом узких улочек с белеными домами, историческая цитадель и даже процветающая культура кафе.

В нескольких минутах езды от центра города находится Ачаккар – песчаный пляж с широким спектром удобств, включая Café Barsol. Там подают блюда средиземноморской кухни с марокканским колоритом, от жареной рыбы до тажина по цене около 10 долларов за блюдо. Тем временем, двухместные номера в местных отелях стоят около 51 доллара за ночь.

3. Кос, Греция. Этот небольшой остров расположен недалеко от побережья Турции, и он еще не испорчен толпами тусовщиков, подобно Санторини и Миконосу. Одноименный город Кос является идеальным мощеным поселением с монументальным средневековым замком, древними храмами с видом на море и сказочными пляжами. Определенно, Кос можно смело назвать одним из самых красивых островов Греции.

При этом там можно попробовать греческую закуску цацики, копченую свинину "апаки" и немного пива в местной таверне всего за 15 долларов, а посещение Замка рыцарей или даже купание в термальных источниках на острове совершенно бесплатно. Тем временем, размещение в хорошем отеле в нескольких минутах ходьбы от всех основных достопримечательностей стоит всего 56 долларов за ночь.

4. Влера, Албания. Расположенный на Адриатическом побережье Албании, этот город с каждым годом набирает все большую популярность среди туристов. Ну а с открытием аэропорта в этом году, который должен принимать бюджетные рейсы из многочисленных европейских направлений, и возрожденным историческим центром, Влера является одним из самых захватывающих новых направлений для тех, кто ищет что-то более необычное в 2025 году.

Что касается культуры, то здесь есть прекрасный Старый город с мощеными камнем улицами, выложенными красочными фасадами, османская мечеть XVI века и возвышающийся на холме с видом на город замок Канине – это и средневековое сокровище, и прекрасное место для наблюдения за закатом.

Главный пляж города с золотистым песком усеян закусочными с морепродуктами и террасами кафе без излишеств. Летом он переполнен посетителями, хотя, если вы ищете более тихую обстановку, часто безлюдный пляж Jale Beach находится в нескольких минутах езды.

При этом проживание в трезместном номере в роскошном по меркам Албании отеле с видом на пляж обойдется всего в 57 долларов за ночь.

Как сообщал УНИАН, ранее влиятельный туристический портал Europe's Best Destinations представил список из 13 лучших приморских курортов Европы, еще не страдающих от чрезмерного туризма.

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