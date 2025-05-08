Имя нового понтифика пока неизвестно.

Конклав в Ватикане избрал нового Папу Римского - из трубы на крыше Сикстинской капеллы идет белый дым. Об этом пишет The Guardian.

Белый дым означает, что новый Папа Римский избран. Кардиналы отдали за одного из кандидатов более двух третей голосов.

Кто стал новым Папой Римским, пока неизвестно.

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Как пишет CNN, прежде чем предстать на публике, новый папа римский наденет особое папское облачение и "на некоторое время уединится в личной комнате, чтобы прийти в себя".

Перед этим избранный кардинал провозгласит "Habemus papam", латинскую фразу, означающую "У нас есть Папа".

Сегодня в Сикстинской капелле в Ватикане начался новый раунд голосования по выборам Папы Римского. До этого кардиналы голосовали уже трижды, но пока не смогли избрать нового главу Католической церкви.

О результатах выборов кардиналы сообщают при помощи дыма от сжигаемых бюллетеней. Белый дым означает, что голосование закончилось избранием понтифика, черный – что результата вновь достичь не удалось.

Выборы Папы Римского

21 апреля 2025 года ушел из жизни Папа Римский Франциск. 88-летний понтифик скончался в своей резиденции.

7 мая в первый день голосования кардиналы католической церкви не избрали нового Папу Римского. Об этом стало известно, когда из трубы Сикстинской капеллы свалил черный дым. Тогда все 133 участвовавших в голосовании кардиналы вернулись в резиденцию Санта-Марта в Ватикане, где оставались в изоляции.

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