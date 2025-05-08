Huawei представила собственную замену Windows и macOS для ПК (фото)

Первые компьютеры на базе HarmonyOS должны выйти уже на следующей неделе.

В Китае состоялась презентация одного из самых ожидаемых продуктов для компьютерного рынка. Корпорация Huawei официально представила первую версию HarmonyOS для ПК.

Для новой ОС компания уже подготовила более 150 эксклюзивных приложений и интегрировала свыше 2000 универсальных программ. Разработчики также улучшили производительность, возможности совместной работы, ИИ-фичи и многое другое, пишет Gizmochina.

Как и ее аналог для смартфонов, HarmonyOS для ПК разработана с нуля. В компании говорят, что система построена на так называемой "базе Harmony", которая включает в себя ядро Harmony, движок Ark, архитектуру безопасности StarShield, ArkTS, ArkUI и инструменты DevEco.

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Одной из интересных особенностей новой ОС стала функция поиска: пользователь сможет найти свой потерянный ПК Huawei, даже если тот будет выключен. Также предусмотрена возможность удаленного удаления данных для защиты информации от несанкционированного доступа.

Huawei подтвердила, что первые ПК на базе HarmonyOS выйдут 19 мая. Еще неизвестно, как новая ОС будет работать на практике, какие устройства будут поддерживать ее в первую очередь, и примут ли сторонние разработчики еще одну платформу-альтернативу Windows и macOS.

Как известно, в Китае делают большую ставку на независимость своих ОС. Вслед за Huawei Xiaomi разрабатывает операционную систему HyperOS 3 без сервисов Google. Аналогичная прошивка может выйти для девайсов OnePlus, Oppo и Vivo.

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