Huawei представила собственную замену Windows и macOS для ПК (фото)

HUAWEI представляет операционную систему HarmonyOS для ПК / фото Huawie

В Китае состоялась презентация одного из самых ожидаемых продуктов для компьютерного рынка. Корпорация Huawei официально представила первую версию HarmonyOS для ПК.

Для новой ОС компания уже подготовила более 150 эксклюзивных приложений и интегрировала свыше 2000 универсальных программ. Разработчики также улучшили производительность, возможности совместной работы, ИИ-фичи и многое другое, пишет Gizmochina.

Как и ее аналог для смартфонов, HarmonyOS для ПК разработана с нуля. В компании говорят, что система построена на так называемой "базе Harmony", которая включает в себя ядро Harmony, движок Ark, архитектуру безопасности StarShield, ArkTS, ArkUI и инструменты DevEco.

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Одной из интересных особенностей новой ОС стала функция поиска: пользователь сможет найти свой потерянный ПК Huawei, даже если тот будет выключен. Также предусмотрена возможность удаленного удаления данных для защиты информации от несанкционированного доступа.

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Huawei подтвердила, что первые ПК на базе HarmonyOS выйдут 19 мая. Еще неизвестно, как новая ОС будет работать на практике, какие устройства будут поддерживать ее в первую очередь, и примут ли сторонние разработчики еще одну платформу-альтернативу Windows и macOS.

Как известно, в Китае делают большую ставку на независимость своих ОС. Вслед за Huawei Xiaomi разрабатывает операционную систему HyperOS 3 без сервисов Google. Аналогичная прошивка может выйти для девайсов OnePlus, Oppo и Vivo.

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