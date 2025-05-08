Нужно проверить показатель, который все чаще признается одним из наиболее надежных маркеров здоровья человека.

Исследователь силы и физической подготовки из Университета Дерби Джошуа Дэвидсон рассказал, как один простой тест может "предсказать", доживете ли вы до 100 лет. Это по сути лучший способ оценить силу и качество мышц, пишет BBC.

Ученый изучает силу хвата - показатель, который все чаще признается одним из наиболее надежных маркеров здоровья человека.

"В клинических условиях силу хвата обычно измеряют при помощи динамометра - прибора, который фиксирует усилие, с которым вы сжимаете его. Сегодня некоторые компании стараются сделать такие измерения доступными дома, сочетая простые в использовании устройства с мобильными приложениями для отслеживания силы хвата во времени", - говорится в статье.

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По словам Дэвидсона, вполне можно обойтись простым тестом с теннисным или антистрессовым мячом:

"Все, что нужно - это любой предмет, который можно удобно сжать и который слегка деформируется без боли или дискомфорта. Сжимайте его с максимальной силой столько, сколько сможете, пока не почувствуете усталость. Если вы можете удерживать сильное сжатие 15-30 секунд - это уже неплохой уровень".

Профессор восстановительной медицины из Университета Мичигана Марк Питерсон отметил, что слабый хват сам по себе редко влияет на повседневную жизнь. Однако, ученые все чаще рассматривают силу хвата как индикатор общей мышечной силы.

Масштабное исследование почти 140 000 человек из стран с разным уровнем дохода показало, что сила хвата - более точный предиктор преждевременной смерти, чем даже артериальное давление.

Еще одно исследование выявило, что сила хвата может указывать на вероятность дожить до 100 лет. В нем участники проходили измерения в 1965-1968 годах, когда им было от 56 до 68 лет. Те, кто дожил до 100 лет, в 2,5 раза чаще имели более высокие результаты силы хвата по сравнению с теми, кто умер до 79 лет.

Связь между силой хвата и долголетием не ограничивается только физическими способностями. Исследования показывают, что мышцы играют ключевую роль в метаболизме: они могут поглощать избыточную глюкозу и снижать риск инсулинорезистентности. Поэтому слабая сила хвата может быть связана с множеством нарушений: от диабета 2 типа и остеопороза до когнитивных расстройств и депрессии.

Напомним, ранее УНИАН публиковал совет от ветерана, как счастливо дожить до 100 лет.

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