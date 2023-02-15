Уоллес сравнил отправку самолетов в Украину с подарком болида Формулы-1.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес уверен, что союзники могли бы помочь Украине быстрее, поддерживая операции "на земле" и не сосредотачиваясь на предоставлении самолетов.

Как он сказал в эфире Sky News, вместо истребителей, для предоставления которых потребуются месяцы на обучения пилотов и "существенная техническая бригада", Великобритания могла бы оказать более срочную поддержку. В частности, предоставив оружие большой дальности и зенитные ракеты.

"Я думаю, что мы можем помочь Украине раньше, предоставив им необходимую силу на поле боя, а выполняя специфичный запрос", – сказал он.

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"Подарить обычный автомобиль, на котором вы или я могли бы ездить, по сравнению с автомобилем Формулы-1, – это совсем другое дело", – сказал он, пытаясь обосновать, почему с поставками истребителей есть сложности.

Позиция Великобритании в отношении поставок истребителей Украине

В течение последних недель Украина активизировала усилия, направленные на получение от партнеров боевых самолетов. По оценкам Воздушных сил, для обеспечения охраны воздушного пространства Украине необходимо "по меньшей мере 5 бригад, в каждой три эскадрильи". Одна эскадрилья – это 12 машин, соответственно, речь идет о 180 самолетах.

Ранее в феврале президент Украины Владимир Зеленский выступил перед парламентом Великобритании и, в частности, призвал предоставить самолеты. После глава правительства Великобритании Сунак поручил министру обороны Бену Уоллесу проработать, какие реактивные самолеты могут быть переданы. Тот в свою очередь сообщил, что Великобритания не сможет быстро передать самолеты Украине. Он подчеркнул, что для поставок самолетов необходимы месяцы, а ситуация на фронте требует принятия более оперативных решений.

В то же время президент Зеленский заявлял, что у Украины и Великобритании есть полное взаимопонимание позиций в вопросе авиации.

"Мы достигли важного понимания с Британией относительно дальнобойного оружия и необходимости ускорить поставки танков. Есть хорошая договоренность относительно артиллерии и боеприпасов. Имеем полное понимание позиций друг друга в вопросе современной боевой авиации", - говорил Зеленский.

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