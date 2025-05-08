Он подчеркнул, что перемирие приемлемо тогда, когда есть договоренность двух сторон.

Предложенное Россией перемирие на три дня не выгодно Украине, поскольку враг может накопить дроны и запускать их одновременно в большом количестве.

Об этом сказал бывший сотрудник СБУ, военный эксперт Иван Ступак в эфире Radio NV. Он отметил, что перемирие приемлемо тогда, когда есть договоренность двух сторон.

"Когда оно только с одной стороны, с барского плеча, когда они навязывают когда будет перемирие, а когда воюем, то оно абсолютно не приемлемо для нас. При этом заявляют, что если Украина будет нарушать, то они оставляют за собой право атаковать в ответ", - возмутился Ступак.

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Он отметил, что утром фиксируется определенное затишье по применению россиянами беспилотников. По его словам, не исключено, что за это время противник может собрать побольше дронов и нанести серьезный удар по Украине.

"За это время они могут поднакопиться и найдут какое-то решение, чтобы запустить их все вместе. И в украинском воздушном пространстве может одномоментно появиться больше, чем за последнее время, когда ориентировочно было 120-130 беспилотников в день. А теперь их может быть под две сотни, под 5 сотен. Я не хочу здесь запугивать никого, но есть такая вероятность", - отметил эксперт.

Война в Украине: новости

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко рассказал, что оккупанты планируют перейти к групповому запуску реактивных дронов. Такие атаки враг намерен наносить по югу Украины.

По его данным, российское командование полностью удовлетворено апрельскими результатами применения реактивных дронов и в мае планирует начать испытания групповых пусков по 2-3-4 единицы.

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