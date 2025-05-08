'Мой бывший': Настя Каменских показала фото с Потапом и сделала заявление

Она сделала пост в своих соцсетях.

Сегодня, 8 мая, украинскому рэперу и продюсеру Потапу исполнилось 44 года. В честь праздника его поздравила Настя Каменских, с которой он находится в официальном браке.

На своей странице в Инстаграмм Каменских показала общее фото с мужем и написала:

"С днем ​​рождения, мой любимый "бывший". Всегда рядом, люблю, целую, моя любовь".

Стоит отметить, что вокруг Потапа и Насти давно ходят слухи. Их подозревают в разводе. Более того, блогер Богдан Беспалов сказал, что они уже не вместе. По его словам, Каменских требует официального развода, а Потап не соглашается на это.

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При этом сам Потап говорит, что у них все хорошо в отношениях и, более того, они планируют стать родителями.

Каменских также говорит, что они вместе.

"Когда нас женили, мы терпеть друг друга не могли. А когда нас разводят - мы, как никогда. Поэтому пусть все что-то говорят. Главное - помните, что любовь победит абсолютно все", - сказала Каменских.

Напомним, ранее Потап признался, в какой стране живет с Настей Каменских во время войны в Украине.

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