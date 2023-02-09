Бельгия не может передать Украине свои истребители, поскольку самолеты нужны ей самой. Об этом заявил премьер-министр страны Александр де Кроо, пишет Politico.
Отвечая на вопрос, готова ли Бельгия направить свои истребители в Украину, де Кроо заявил, что его стране и самой "действительно нужны истребители".
По его словам, бельгийские самолеты задействованы в охране воздушного пространства НАТО над территорией Бельгии, Нидерландов и стран Балтии.
"Нам очень нужны наши самолеты, и мы не можем их отдать", – заявил бельгийский премьер.
Дискуссия о поставке Украине западных истребителей
Украина добивается от Запада поставки боевых самолетов с первых дней российского вторжения, но до сих пор всё ограничивалось поставками запчастей к советским машинам, а также ограниченными поставками старых советских истребителней.
Дискуссия о поставке западных самолетов сдвинулась с мертвой точки после прорыва в танковом вопросе месяц назад. Ряд стран заявили, что не исключают такие поставки.
В ходе поездки Зеленского в Британию премьер-министр страны Риши Сунак объявил о начале программы обучения украинских пилотов управлению западными самолетами. Поставку самих самолетов он пока не подтвердил, но допустил ее в будущем.
На пресс-конференции в Брюсселе 9 февраля Зеленский заявил, что есть "позитивные решения" по вопросу истребителей F-16, но не уточнил детали.