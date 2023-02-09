Премьер Бельгии озвучил причину, почему его страна не может дать воюющей Украине ни одного самолета.

Бельгия не может передать Украине свои истребители, поскольку самолеты нужны ей самой. Об этом заявил премьер-министр страны Александр де Кроо, пишет Politico.

Отвечая на вопрос, готова ли Бельгия направить свои истребители в Украину, де Кроо заявил, что его стране и самой "действительно нужны истребители".

По его словам, бельгийские самолеты задействованы в охране воздушного пространства НАТО над территорией Бельгии, Нидерландов и стран Балтии.

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"Нам очень нужны наши самолеты, и мы не можем их отдать", – заявил бельгийский премьер.

Дискуссия о поставке Украине западных истребителей

Украина добивается от Запада поставки боевых самолетов с первых дней российского вторжения, но до сих пор всё ограничивалось поставками запчастей к советским машинам, а также ограниченными поставками старых советских истребителней.

Дискуссия о поставке западных самолетов сдвинулась с мертвой точки после прорыва в танковом вопросе месяц назад. Ряд стран заявили, что не исключают такие поставки.

В ходе поездки Зеленского в Британию премьер-министр страны Риши Сунак объявил о начале программы обучения украинских пилотов управлению западными самолетами. Поставку самих самолетов он пока не подтвердил, но допустил ее в будущем.

На пресс-конференции в Брюсселе 9 февраля Зеленский заявил, что есть "позитивные решения" по вопросу истребителей F-16, но не уточнил детали.

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