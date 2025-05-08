Определенные запасные части РФ закупает через фирмы-прокладки.

Российская гражданская авиация, несмотря на западные санкции, все еще держится "на плаву", однако многие самолеты уже на грани своих технических возможностей. Об этом в эфире телемарафона рассказал авиаэксперт, ведущий научный сотрудник НАУ Валерий Романенко.

Сектор гражданской авиации попал под западные санкции и прогнозировалось, что эта отрасль россиян понесет большие убытки.

"Россияне в целом нашли противодействие к санкциям, во-первых, из-за того, что максимально использовали те борта, которые вывели из эксплуатации. Они стали донорами запасных частей. Во-вторых, закупки разного рода запасных частей для самолетов они закупают через третьи-четвертые-пятые фирмы прокладки. Конечно, это увеличило стоимость, но все равно - в условиях глобального рынка такие контрабандные тропы перекрыть невозможно", - сказал Романенко.

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Также, как добавил специалист, у РФ был относительно молодой парк самолетов - некоторые борта компании "Аэрофлот" на начало 2022 года имели "возраст" 3-4 года. Кроме того, западные авиакомпании, которые поставляли ранее РФ определенные самолеты, создали тогда на российской территории соответствующую мощную базу для их обслуживания.

В то же время сложная ситуация в РФ с самолетами советского производства, в частности все типы семейства "АН" - имеют проблемы с двигателями, время от времени падают и тому подобное.

"Напомню, эти самолеты выполняют 100% перевозок в районах Дальнего Востока и Крайнего Севера. То есть, здесь проблемы серьезные и россияне просто вынуждены прерывать эти линии. То есть уменьшать интенсивность. Перевозки в этих критических районах уменьшаются до минимума, а риск перевозки увеличивается до максимума. К тому же, для этих типов самолетов, либо двигатели выпускались в Украине, либо сами самолеты изготавливались в Украине. То есть, у россиян этот сегмент авиаперевозок остается критическим", - подчеркнул эксперт.

Он также рассказал, что россияне выпустили один самолет, производство которого было полностью замкнуто на предприятия РФ, западными были только компоненты. Как пояснил Романенко - это российский Superjet. И сейчас в РФ длительные рейсы, которые выполняли боинги, заменяют на рейсы с передками с помощью бортов Superjet.

Таким образом, как отметил эксперт, совокупность перечисленных составляющих помогла оккупантам определенным соответствующим образом удержать отрасль "на плаву".

"Но она на грани. И неизвестно, когда начнется самолетопад в России. Потому что самолет требует среднего ремонта через 5-7 лет эксплуатации. Большинство западных самолетов уже либо на грани, либо перешли эту черту", - считает Романенко.

Российская гражданская авиация - что известно

Как писал УНИАН, за три года, после 24 февраля 2022 года, российская "Объединенная авиастроительная корпорация" построила лишь семь пригодных к эксплуатации авиалайнеров, тогда как планировала построить 108.

Говорилось, что авиационная индустрия на грани провала. Все семь пассажирских самолетов, которые РФ построила после начала вторжения в Украину, являются авиалайнерами SuperJet 100. Также россияне построили еще два опытных экземпляра - Ил-96-400М и Ил-114, которые используют для испытаний.

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