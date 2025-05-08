Алхим, в свою очередь, заговорила об алиби.

Недавно между блогершами Еленой Мандзюк и Анной Алхим произошел скандал. Мандзюк вспомнила, как Алхим называла диктатора Владимира Путина "красавчиком", а также продолжает публично поддерживать русский язык.

После ряда инцидентов с Алхим Мандзюк заявила, что ее место в тюрьме. В следствии против Алхим развернулся настоящий буллинг.

Однако сегодняшней ночью произошло нечто страшное для Мандзюк. Она рассказала о своем состоянии в соцсетях.

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"Сегодня была одна из самых страшных ночей в моей жизни. Сейчас с нами все хорошо, прошу не писать и не звонить по телефону знакомых. Я поняла, что это закончится, если меня не станет или выбрать молчать. Потому что третий вариант – добиваться справедливости... Я не знаю есть ли у меня на это силы, откровенно не знаю, смогу ли я дальше, мне страшно", - написала Мандзюк.

Также она говорила, что ей поступают угрозы, а еще и ее детям. Мандзюк отметила, что отец детей не может их сейчас защитить, потому что он находится на войне.

Реакция Алхим

Хоть блогерша и не стала раскрывать подробностей о том, что с ней случилось, Алхим заявила, что предупреждала о том, что на нее может быть покушение.

"Видела, что у Елены там сегодня была страшная ночь. Если что, у меня есть алиби – я в Варшаве, это не я. А я вам говорила, что так и будет, я вам говорила, что следующий шаг – это будет покушение на нее. Ну вроде бы в принципе так и произошло", - заявила Анна.

Напомним, ранее Анна Алхим разозлила сеть реакцией на просьбу спеть на украинском.

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