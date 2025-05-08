Если бы Сталин прожил хотя бы еще несколько лет, история мира могла пойти по совсем другой траектории.

В начале 1950-х годов Иосиф Сталин, вероятно, планировал Третью мировую войну и активно готовил "поле боя" для этого. Об этом в интервью "Радио Свобода" рассказал Александр Гогун - российский историк, проживающий в Берлине и исследующий тоталитаризм.

По его словам, после окончания Второй мировой войны Сталин начал большую внешнеполитическую игру, в рамках которой пытался спровоцировать США на разбазаривание своего военного потенциала.

"Чтобы распылить силы США по всему миру, Сталин использовал две волны манипуляций. С 1945-го по 1949-й он устраивал всевозможные провокации в Западной Азии, на Ближнем Востоке и в Европе", - говорит историк.

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Результатом этих усилий стала победа коммунистов в гражданской войне в Китае, где им противостояло республиканское правительство, поддерживаемое США. Когда же это удалось, Сталин перешел ко второму этапу, в рамках которого наоборот начал отвлекать внимание США от Европы и втягивать их в борьбу в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Именно так началась первая война во Вьетнаме, когда коммунисты подняли восстание против поддерживаемых американцами французов.

"И вершина махинаторских способностей Сталина - это война в Корее, когда он лбами столкнул Китай и США. Трумэн до конца не смог разгадать эту многоходовку. Политика сдерживания, известная "доктрина Трумэна", представляла собой распыление, разбрасывание ресурсов и давление не на СССР, а удары по кончикам щупалец "красного спрута", - говорит Александр Гогун.

По мнению историка, все это было выгодно Сталину, который накапливал силы и, вероятно, готовил "поход к Гибралтару и Ла-Маншу с последующим завоеванием США".

Гогун признает, что ему до сих пор не удалось найти документов с четкими планами нападения СССР на Западную Европу и США, но многие документы последних лет правления Сталина до сих пор остаются засекреченными, что, по мнению историка, "красноречиво свидетельствует о том, что день Х был уже не за горами".

На это в частности указывают некоторые отрывочные свидетельства, имеющиеся в открытых документах. В частности Гогун ссылается на выступление Сталина перед лидерами стран-старост СССР в Кремле в январе 1951 года. В нем советский диктатор требовал от стран "соцлагеря" создать мощные вооруженные силы в ближайшие три года - то есть до 1954 года. (Напомним, сам Сталин умер в 1953 году).

Также существует постановление Министерства государственной безопасности СССР конца 1952 года, в котором чекистам приказывают перейти к "активной разведке". По словам Гогуна, это означает акты терроризма, убийства на "классовых врагов", поджоги, взрывы.

"Очевидно, что лидеры НАТО не будут сидеть сложа руки, когда на их территории начинаются покушения на них. Значит, Сталин уже отпускал тормоза", - считает историк.

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