В этот перечень также вошли различные фрукты и овощи.

Большинство лакомств, которые продаются для собак, не являются вредными, если их давать в разумных пределах. Однако если дать животному слишком много таких лакомств, то у них могут появиться проблемы со здоровьем. Поэтому ветеринарный эксперт, доктор Марк рассказал для Parade Pets, какие человеческие продукты можно давать собакам, если вы хотите найти альтернативу их лакомствам.

Черника

Черника является одним из лучших антиоксидантных лакомств, которые можно есть собаке, если давать их в нормальных количествах.

"Я бы посоветовал вам держать небольшое количество черники на столике, чтобы давать ее собаке, когда вы перекусываете изюмом в шоколаде или чем-то другим, что вы не хотите давать собаке", - советует специалист.

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Морковь

Как и все вкусности, морковь следует давать в умеренных количествах, в основном меньше четверти стакана в день, ведь собаки могут ею подавиться. В то же время если давать морковь в больших количествах, это может вызвать проблемы, предупредил Марк.

Яблочные слайсы из яблок

Яблоки являются отличным перекусом с высоким содержанием клетчатки, если давать их в умеренных количествах.

"Они низкокалорийные, содержат много витаминов и сохраняют зубы вашей собаки чистыми, в отличие от обработанного сухого корма, который большинство людей дают своим собакам. Не давайте собаке сердцевины яблок, поскольку они могут быть опасными для нее", - отметил эксперт.

Арбуз

Если в кусочке нет очень много косточек, то арбузы являются отличным перекусом, ведь они низкокалорийные и имеют много антиоксидантов.

Орехи

Если давать собакам орехи в умеренных количествах, то некоторые из них полезны, так как имеют много жиров. В то же время Марк советует их калорийность всегда вычитать из количества пищи, чтобы уберечь собаку от ожирения.

"Единственные орехи, которые я рекомендую давать собаке, - это каштаны с низким содержанием жира, жареный кешью, который является хорошим источником антиоксидантов, если у собаки не было панкреатита в прошлом, и арахис, который на самом деле является бобовыми, но его можно есть в разумных количествах", - добавил автор материала.

5 лакомств, которые нельзя давать собаке

Виноград и изюм

Виноград и изюм содержат одно или несколько соединений, которые могут вызвать отказ органов и даже смерть, говорит специалист.

Шоколад

Шоколад содержит вещество, которое может быть токсичным для собак.

"Некоторые из "шоколадных" лакомств, которые мы обычно едим, даже не содержат достаточного количества теобромина, чтобы быть токсичными для вашей большой или средней собаки, но всех их следует избегать", - рекомендует эксперт.

Картофельные чипсы

Несмотря на то, что одна чипсинка не убьет вашу собаку, люди разработали их для потребления в больших количествах.

"Собакам понравится вкус и они будут просить дать им больше. Чипсы содержат много соли, калорийные, полные жира и добавок, таких как луковый порошок, которые могут быть токсичными", - объяснил Марк.

Конфеты

Сахар, который есть в обычных конфетах, может нанести вред вашей собаке. А вот ксилит, добавленный к конфетам без сахара, является еще хуже.

"Ксилит вызывает падение уровня сахара в крови, что приводит к рвоте, нарушению координации движений, даже к коме и смерти собаки. Доза токсина небольшая (менее 0,5 грамма на килограмм веса собаки вызывает печеночную недостаточность), и поскольку ксилит звучит так похоже на токсичное химическое вещество, некоторые компании больше не указывают его в составе корма. Они используют альтернативное название, например, березовый сахар, поэтому конфеты и все, что подслащено, следует просто избегать", - добавил эксперт.

Орехи макадамии

Эти орехи содержат много жира и могут вызвать панкреатит. Также они имеют еще одно токсичное соединение, которое может сделать вашу собаку очень больной и даже привести к смерти.

Другие интересные вещи о собаках

Ранее эксперты назвали 10 самых известных пород собак среднего размера. В этот перечень вошли английский кокер-спаниель, английский спрингер-спаниель, бульдог, виппет и другие.

Также ветеринар назвала 10 самых "чистых" пород собак. По ее словам, речь идет об американском бесшерстном терьере, шолоицквинтли, басенджи, той-пуделе и других.

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