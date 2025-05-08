По словам политика, такие носки являются символическими во время войны в Украине.

Уполномоченный чешского правительства по вопросам восстановления Украины Томаш Копечный пришел на встречу с президентом Владимиром Зеленским во время его визита в Чехию в носках, на которых изображен горящий Кремль. В России уже отреагировали на эту новость и назвали Копечного "больным". Об этом сообщает TN.cz.

По словам чешского политика, носки, на которых был изображен пожар в Кремле, являются символическими на четвертый год полномасштабного вторжения.

"Россияне засыпают украинские города ракетами и убивают невинных людей. Их не смущает это зрелище. Но украинские носки, на которых символически изображено, как бы выглядело, если бы то же самое происходило в их городах, их разозлили. Я хотел бы, чтобы они проявили такую же чувствительность в отношении городов, где они являются причиной этого", - подчеркнул Копечный.

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В свою очередь заместитель председателя комитета российского Совета Федерации по международным делам Андрей Климов с истерикой отреагировал на такое фото и начал оскорблять чешского политика.

"Почему мы смотрим на этих уродов так, будто от них зависит наша жизнь? Больных людей - к психиатру", - сказал россиянин.

Украина и Чехия - последние новости

Ранее премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что "коалиция желающих" в его стране будет обучать украинских пилотов F-16. По его словам, Чехия готова углубить свой вклад в обучение украинских военных.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в этом году Украина может получить еще 1,8 млн снарядов по чешской инициативе. Известно, что благодаря чешской инициативе соотношение по снарядам между Украиной и Россией на фронте уменьшилось до 1:2.

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