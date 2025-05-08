Это попытка Путина продемонстрировать миру, что эти территории уже принадлежат ему.

Российские солдаты на оккупированных территориях готовятся к празднованию 9 мая в попытке продемонстрировать контроль России над захваченными ею землями, развешивая плакаты и флаги и проводя короткие парады. Однако, как пишет The New York Times, во многих оккупированных городах на востоке Украины, почти никто больше не живет - здесь праздник "будет тихим, с небольшими концертами и парадами, иногда на фоне руин".

В России День Победы отмечается крайне масштабно, особенно в этом году, когда Владимир Путин пытается показать, что Россия является прямой наследницей Советского Союза в его расцвете и скоро победит Украину. Так, в Москве планируется гигантский военный парад для более чем двух десятков мировых лидеров.

Для сравнения, если судить по социальным сетям, празднование Дня Победы на оккупированных территориях будет гораздо скромнее. Оно будет включать в себя вывешивание плакатов и картин, а также в некоторых случаях концерты или быстрые парады.

Видео дня

"Этими мероприятиями Путин, похоже, пытается продемонстрировать миру, что эти территории уже принадлежат ему", - отмечает издание.

В оккупированном городе Мелитополь в честь Дня Победы в апреле была освящена новая колокольня в церкви Святого великомученика Георгия Победоносца. Также был вывешен огромный плакат с логотипом 80-летия и солдатом с оружием.

Как рассказал NYT Александр, который бежал из Мелитополя, изображения его разозлили.

"Я видел, как уничтожают мой город. Просто грустно, что единственное, чем они гордятся, — это победа в войне 80 лет назад. Это все, что они могут показать. А теперь они навязывают эту извращенную реальность", - сказал он.

В захваченном Бахмуте солдаты выкладывали в социальные сети видео, на которых они развешивают красочные плакаты и баннеры с сообщениями на русском языке, например "С Днем Победы". На одном плакате было написано "Бессмертный полк" и показаны фотографии ветеранов из Советского Союза, которые сражались на войне. Другие провозглашали "Горжусь Победой 1941-1945" и "80 лет Великой Победы". На одном видео был показан красный флаг Советского Союза с серпом и молотом.

При этом на опубликованных видео Бахмут "выглядит как сломанная оболочка города, где дом с окном — это аномалия. Погнутые уличные знаки и мусор засоряют улицы", пишет NYT.

"Это ужасно — как будто они танцуют на костях", — сказала Елена Букреева, которая когда-то работала в больнице в Бахмуте. "Они полностью уничтожили его. Ни одного целого здания не осталось. А теперь они рисуют флаги и транспаранты — это издевательство над людьми, над всем. Смотреть невыносимо".

Парад в Москве

В Кремле заявили, что путинский парад в Москве посетят представители 29 стран мира. В частности, там ждут представителей Китая, Египта, Казахстана, Азербайджана, Беларуси и других стран. Обозреватель британской газеты Times Роджер Бойес отмечал, что российский диктатор Владимир Путин хочет выдать парад 9 мая в Москве за доказательство того, что "Кремль до сих пор силен".

При этом WP допускает, что на 9 мая Силы обороны Украины могут атаковать российские регионы, но не саму Москву. Отмечается, что шансы на успех такой операции не будут большими, учитывая то, что Россия стягивает на защиту своей столицы средства ПВО.

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