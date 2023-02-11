Истребителям F-16 нужен целый комплекс обслуживания, добавил Дуда.

Президент Польши Анджей Дуда поставил под сомнение возможность поставки Украине современных истребителей F-16, пишет BBC со ссылкой на корреспондентку Лору Кюнсберг, которой он дал интервью.

В интервью Кюнсберг Дуда сказал, что такие поставки станут "очень серьезным решением", которое будет нелегко принять.

Как пересказывает Кюнсберг, Дуда отметил, что передача Украине истребителей создаст "серьезную проблему" для самой Польши, потому как, если у польских ВВС будет менее 50 самолетов, "нам этого будет недостаточно, и нам будет нужно больше".

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Кроме того, истребителям F-16 нужен целый комплекс обслуживания, добавил Дуда. Польша является членом НАТО и поэтому любое решение о поставках истребителей, как пояснил президент, должно быть совместным, а не решением какой-либо одной страны.

В начале января премьер Польши Матеуш Моравецкий на вопрос о возможности поставить Украине американские истребители ответил следующее: "Как это было несколько месяцев назад в контексте МиГов, так же и любая другая воздушная сила будет реализовываться и, возможно, передаваться в согласовании со странами НАТО. Здесь мы будем действовать в полной координации".

Передача Украине современных истребителей - что известно

5 февраля министр обороны Алексей Резников выразил убеждение, что Украина получит самолеты от партнеров. Он добавил, что вопрос лишь в том – какие. Резников отметил, что партнеры слышат Украину, что ей нужна авиационная платформа для защиты своего неба. Он отметил, что это может быть F-16 или Gripеn, или тому подобное, но для Украины это сейчас не так принципиально.

8 февраля премьер-министр Великобритании Риши Сунак на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что не исключает возможности поставок Украине боевых самолетов западного образца. Сунак объявил о планах по организации подготовки украинских пилотов для полетов на боевых самолетах западного образца.

В то же время министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Британия не сможет быстро передать Украине боевые самолеты.

9 февраля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что некоторые лидеры Европейского Союза заявили о готовности предоставить Украине боевые самолеты. Об этом Зеленский сказал на совместной пресс-конференции с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен и президентом Европейского совета Шарлем Мишелем, которая состоялась в рамках саммита с участием глав государств и правительств 27 стран-членов Евросоюза.

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