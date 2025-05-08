Россия и Китай требуют устранить "первопричины" войны в Украине. Об этом говорится в совместном заявлении, подписанном Владимиром Путиным и Си Циньпином.
"Россия и Китай поддерживают все усилия, способствующие установлению мира на Украине. Москва и Пекин убеждены, что для долгосрочного урегулирования украинского кризиса необходимо устранить его первопричины", – цитирует документ российское информагентство "РИА Новости".
При этом стороны умалчивают, что война в Украине началась по инициативе российской стороны в нарушение всех международных правил и межгосударственных обязательств самой России.
Также два диктатора заявили, что государства не должны обеспечивать собственную безопасность "за счет и в ущерб безопасности других стран".
Как это согласуется с российской "СВО" на территории Украины, Путин и Си опять-таки умолчали.
Российско-китайский альянс
Как писал УНИАН, некоторые обозреватели рассматривают визит Си Цзиньпина в Москву как способ показать, что новый альянс автократий сформирован. Это демонстрация силы на фоне развала единства Запада.
В то же время между Москвой и Пекином далеко не все так гладко, как они пытаются показать. По некоторой информации, Китай все более раздражен сближением России с Северной Кореей.