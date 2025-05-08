Диктаторы подчеркивают, что нельзя защищатть себя, вредя другим - а именно этим сейчас занята Россия в Украине.

Россия и Китай требуют устранить "первопричины" войны в Украине. Об этом говорится в совместном заявлении, подписанном Владимиром Путиным и Си Циньпином.

"Россия и Китай поддерживают все усилия, способствующие установлению мира на Украине. Москва и Пекин убеждены, что для долгосрочного урегулирования украинского кризиса необходимо устранить его первопричины", – цитирует документ российское информагентство "РИА Новости".

При этом стороны умалчивают, что война в Украине началась по инициативе российской стороны в нарушение всех международных правил и межгосударственных обязательств самой России.

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Также два диктатора заявили, что государства не должны обеспечивать собственную безопасность "за счет и в ущерб безопасности других стран".

Как это согласуется с российской "СВО" на территории Украины, Путин и Си опять-таки умолчали.

Российско-китайский альянс

Как писал УНИАН, некоторые обозреватели рассматривают визит Си Цзиньпина в Москву как способ показать, что новый альянс автократий сформирован. Это демонстрация силы на фоне развала единства Запада.

В то же время между Москвой и Пекином далеко не все так гладко, как они пытаются показать. По некоторой информации, Китай все более раздражен сближением России с Северной Кореей.

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