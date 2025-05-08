Такие военные уже показали себя на высоком уровне на поле боя, рассказал Максим Жорин.

Подразделения, сформированные из бывших заключенных, показали себя эффективными и мотивированными на поле боя. Об этом в эфире "24 Канала" рассказал подполковник ВСУ, заместитель командира 3 ОШБр Максим Жорин, комментируя особые контракты для 18-24 летних.

"Мы очень довольны теми результатами, которые мы получили. Все подразделения в полосе, в которой они выполняли боевые задачи - их оценивают как одно из лучших пополнений, которые были за последнее время. Поэтому это имеет уже практическую оценку. Мы уже прошли этот путь, мы уже увидели, как они зарекомендовали себя на поле боя. Безусловно, есть нюансы. Но чаще всего, они зависят от подхода командования этими людьми. От процесса их подготовки и построения внутренних отношений. Это очень крутой опыт, эти люди показали себя на высоком уровне. И я считаю, что этим надо пользоваться", - рассказал Жорин.

Мобилизация в Украине: важные новости

Накануне заместитель министра юстиции Евгений Пикалов рассказал, что в Украине могут призвать в ряды Сил обороны Украины от 20% до 30% заключенных. Сейчас количество заключенных, которые присоединились к рядам ВСУ, составляет более 8300 человек. Еще 1000 заявлений находится на рассмотрении.

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Напомним, что мобилизация заключенных в Украине является исключительно добровольной и предусматривает несколько этапов проверки, включая медицинское и психологическое обследование. Осужденные могут быть мобилизованы только с согласия самого заключенного и командира воинской части.

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