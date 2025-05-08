Для России тяжело раненый солдат, которому полагается компенсация, — это обуза, от которой стоит избавиться.

Россия отправляет раненых солдат обратно на передовую, как только они становятся мобильными. Однако в последнее время все чаще можно увтидеть более экстремальные случаи, когда в атаку идут солдаты на костылях или даже в инвалидных колясках.

Как отмечает аналитик Forbes Дэвид Гэмблинг, на первый взгляд это "ужасное безумие", но за ним может стоять холодный расчет – и для использования такой тактики у России есть несколько причин.

Проблема российской бюрократии и мошенничество

Как говорит исследователь ChrisO_wiki, проблема атаки солдат на костылях связана с российской бюрократией, в которой все должно быть сделано по правилам.

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"В каждом подразделении должно быть определенное количество людей, поэтому, если они не могут получить достаточно новой крови, они восполняют число ранеными", — говорит он.

Так что даже если солдат находится в инвалидной коляске, его могут отправить в бой, если он технически способен держать оружие. Огромные потери, понесенные в ходе "мясных атак" России, означают, что такие смерти легко скрыть в статистике.

Также может иметь место прямое мошенничество. Chris_O отмечает, что некоторые российские блогеры жаловались на ложные отчеты военных командиров, включая ложь о количестве эффективных войск и понесенных ими потерях. Возвращение раненых солдат в боевые действия позволяет им минимизировать свои потери и делать вид, что подразделение полностью укомплектовано.

Мясные зонды

Как отмечал руководитель Центра противодействия дезинформации Украины Андрей Коваленко, солдаты на костылях отправляются вперед, чтобы привлекать огонь и раскрывать огневые позиции украинских сил.

При этом они действуют как "магниты" для FPV-дронов, отвлекаят огонь от своих здоровых товарище и, позволяя им выполнять свою миссию.

Экономия денег

Согласно новому указу, подписанному Путиным в ноябре прошлого года, солдаты с тяжелыми ранениями получат 3 миллиона рублей (около 30 000 долларов США), в то время как те, у кого легкие ранения, получат 1 миллион рублей (10 000 долларов США).

"Это фактически создает стимул для утилизации тяжелораненых солдат", - пишет Гэмблинг. Потому что если раненый солдат погибнет в результате нападения, власти могут вообще не выплатить родственникам никакой компенсации.

"Если человек пропал без вести, семье не платят деньги. Для доказательства нужно тело, а если тела нет, то все, извините, до свидания", — рассказал CNN российский дезертир.

Как подытоживает Гэмблинг, с точки зрения Запада отправка солдат на костылях в атаку, где их ждет почти верная смерть, может не иметь смысла.

"Но для государства, которое не ценит человеческие жизни, все выглядит иначе. Тяжело раненый солдат, которому полагается компенсация, — это обуза. Если они все равно умрут, то лучше, чтобы они умерли до того, как смогут потребовать компенсацию за травмы", - подытоживает он.

"Костыльные" батальйоны РФ

СМИ неоднократно писали, что раненых российских военных отправляют обратно на линию огня для "мясных штурмов". Украинская армия сообщила, что такие оккупанты часто попадают в плен.

Аналитик Дэвид Акс для Forbes писал, что появление российских штурмовых групп, которые состоят из солдат на костылях, свидетельствует о том, что Москва тратит человеческие ресурсы быстрее, чем восстанавливает.

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