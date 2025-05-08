Какой православный праздник сегодня отмечают верующие по новому и старому календарю, с какими просьбами обращаются к Николаю Чудотворцу и почему нельзя зашторивать окна.

Дата 9 мая по новому стилю у православных - день памяти одного из самых почитаемых святых Николая Чудотворца. В народе - Никола Вешний, или Никола Теплый. День имеет много интересных обычаев и примет, а также предостережений. О них, а также какой сегодня церковный праздник по старому стилю отмечают верующие - ниже в материале.

Какой сегодня церковный праздник в Украине в новом и старом календаре

9 мая согласно новому календарю украинской православной церкви вспоминают о перенесении мощей святого Николая.

Как уже говорили, святитель Николай, он же Николай Угодник и Чудотворец – очень почитаем у христиан. Во времена своей земной жизни он умел примирить врагов, был покровителем невинно осужденных, раскаявшихся людей, а также защищал от преждевременной смерти. К святому за милостью и защитой обращались моряки и странники. Чудотворцем его прозвали как раз по этой причине – за свою жизнь Николай сотворил немало чудес и даже его мощи имеют целительную силу.

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9 мая (22 мая по старому календарю) - это день, когда мощи святого перенесли из Мир Ликийских (город в Ливии) в город Бари в Италию. Сделали это, чтобы уберечь святыню от надругательств турками. Мощи поместили в местной церкви, а затем построили для них отдельных храм имени святителя. Интересно, что торжество перенесения мощей сопровождалось многочисленными исцелениями, это возбудило еще большее благоговение к святому. Праздник сначала отмечали только в городе Бари, но затем он получил распространение и у нас.

У Николая Чудотворца два праздника: первый весной 9 (22) мая, второй - зимой, 6 (19) декабря.

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Какой сегодня церковный праздник отмечают православные, которые придерживаются старого календаря, мы рассказывали ранее - 9 мая почитают священномученика и епископа Василия и деву Глафиру Амасийских.

О чем просят Николая Угодника и чего нельзя делать сегодня

В праздник верующие идут в церковь, чтобы помолиться святому Николаю и попросить его о чуде. В народе Николая Чудотворца просят уберечь урожай, скот и домашнюю птицу.

В старину на Николая святили воду. Ее пили при болезнях, окропляли дом и домашних животных от всего недоброго. Считается, что в день Николая нужно обязательно помочь кому-нибудь, чтобы получить покровительство святого.

Каких-либо запретов в праздник нет, но устраивать склоки, злословить, лениться, сплетничать, завидовать и желать плохого нельзя.

По народным приметам между Юрьевым днем и Николой Вешним запрещается ставить изгородь, стричься и брать деньги взаймы. Не следует зашторивать окна днем - по народным поверьям Николай заглядывает в окна, чтоб узнать, не нужна ли вам его помощь.

Ранее мы подробно рассказывали, когда отмечают день Николая Чудотворца летний, что можно и нельзя, как поздравить с праздником.

У кого именины 9 мая

День ангела сегодня отмечают, конечно же, Николаи, а также Сергеи и Денисы, а по старому стилю - Василии, Иваны, Николаи, Петры и Степаны.

Приметы 9 мая - что обещает погода

В народе говорят, что с Николой Вешним приходит лето. По погоде и приметам смотрят, каким будет сезон и урожай:

день холодный сегодня - потеплеет аж на Троицу;

лягушки расквакались - к богатому урожаю овса;

уже цветет калина - в водоемах можно начинать купаться.

Дождь на Николая - предвестник удачного года, значит, лето тоже будет с дождями и урожаем.

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