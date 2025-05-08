Этот способ может обеспечить полив ваших растений до пяти дней.

В время отпуска у вас может возникнуть проблема – как уберечь свои комнатные растения от засыхания и гибели, особенно если вы уезжаете из дома надолго в жаркие летние месяцы. Вы можете попросить кого-нибудь прийти и полить ваши растения, но, как пишет Express, есть более простой способ гарантировать, что ваши растения не высохнут – для этого нужно использовать простой трюк с бутылкой.

Этим трюком поделился в TikTok садовод по имени Джо, который утверждает, что этот способ может обеспечить полив ваших растений до пяти дней. Садовник объяснил, что вам понадобится только бутылка с водой и несколько ватных палочек.

В чем состоит способ полива

В своем видео Джо использовал большую 5-литровую бутылку с водой, а также несколько бутылок поменьше. Затем он нагрел старую металлическую вилку с помощью зажигалки и с помощью нагретых зубцов проделал небольшое отверстие в дне каждой пластиковой бутылки, а также еще одно небольшое отверстие в каждой крышке.

Видео дня

Затем он взял ватные палочки и разрезал их пополам. Он поместил одну половину в отверстие внизу, а другую половину в отверстие в крышке.

Если наполнить бутылки водой и закрыть, то вода пропитает нижнюю ватную палочку, а затем медленно будет капать на землю внизу. Вы также можете вынуть ватную палочку из крышки, чтобы сбросить давление в бутылке, позволяя воде капать быстрее, если вам это нужно.

Джо объяснил: "Важно помнить, что это будет работать на ваших растениях только около 2–5 дней, в зависимости от нескольких факторов, таких как поток, погода и размер вашей бутылки, но это гораздо лучше, чем вообще ничего".

Он рассказал, что этот метод полива называют капельным орошением, и он используется во всем мире на большинстве ферм, в питомниках и садовых центрах, который позволяет поливать конкретное растение, а также позволяет эффективно экономит воду.

Если вы уезжаете в отпуск, эксперт советует установить поток на минимально возможную скорость, чтобы вода не вытекала слишком быстро. При этом важно, убедиться, что в горшках для растений есть дренажные отверстия на дне, чтобы предотвратить заболачивание которое может убить ваши растения так же быстро, как и отсутствие воды.

Ранее эксперты назвали 9 комнатных растений, которые живут дольше всего и неприхотливы в уходе.

Вас также могут заинтересовать новости: