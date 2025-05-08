Атмосфера, богатая кислородом, является временной фазой в истории планеты, утверждают исследователи.

Земля потеряет богатую кислородом атмосферу примерно через 1 миллиард лет - именно такую оценку дали ученые, которые моделировали эволюцию атмосферы нашей планеты, пишет BBC Sky at Night.

Согласно исследованию, опубликованному в Nature Geoscience, наиболее вероятной причиной того, что Земля станет непригодной для жизни, является потеря кислорода. К такому выводу пришли Казуми Озаки (Университет Тохо) и Кристофер Рейнхард (Технологический институт Джорджии), смоделировав эволюцию климата и биохимии планеты более 400 тысяч раз.

"В течение многих лет продолжительность жизни биосферы Земли обсуждалась на основе научных знаний о стабильном увеличении яркости Солнца и глобальном карбонатно-силикатном геохимическом цикле. Одним из следствий такой теоретической основы является постоянное снижение уровня CO₂ в атмосфере и глобальное потепление в геологических временных масштабах", - говорит Озаки.

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Ученые отмечают, что биосфера Земли исчезнет через 2 миллиарда лет из-за сочетания перегрева и дефицита CO₂ для фотосинтеза. Это общеизвестный факт.

"Если это правда, можно ожидать, что уровень кислорода в атмосфере также снизится в далеком будущем. Однако, остается непонятным, когда именно и как это произойдет", - отмечают исследователи.

Модель показала, что примерно через миллиард лет начнется "быстрая деоксигенация" атмосферы. После этого она будет похожа на атмосферу до Великого события окисления - то есть такой, какой была более 2,5 миллиарда лет назад.

"Атмосфера после большой деоксигенации характеризуется повышенным содержанием метана, низким уровнем CO₂ и отсутствием озонового слоя. Система Земли, вероятно, будет миром анаэробных форм жизни", - говорит Озаки.

Исследование также имеет значение для астрономии. Поскольку кислород - ключевая "биосигнатура", по которой ученые ищут жизнь на экзопланетах, авторы подчеркивают: атмосфера, богатая кислородом, является временной фазой в истории планеты.

Земля будет иметь такую атмосферу лишь 20-30% своего существования, поэтому шансы увидеть планету в "жизненной фазе" - как у нас - очень ограничены.

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