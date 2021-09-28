За прошедшие сутки на Донбассе по сравнению с предыдущими сутками интенсивность боевых действий на линии соприкосновения возросла.

Сегодня в районе проведения операции Объединенных сил получил ранения один украинскийвоеннослужащий.

Как сообщили в штабе Операции Объединенных сил, воин находится в лечебном учреждении, состояние его здоровья - удовлетворительное.

С начала этих суток, 28 сентября, российско-оккупационные войска 2 раза нарушили режим прекращения огня. В направлении Крымского они дважды вели прицельный огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

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В штабе отметили, что за прошедшие сутки на Донбассе по сравнению с предыдущими сутками интенсивность боевых действий на линии соприкосновения возросла. Вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушили режим прекращения огня. Нарушение режима тишины зафиксировано возле Попасной, Катериновки, Новолуганского, Золотого-4, Причепиловки. Оккупанты применяли, в частности, ручные противотанковые и подствольные гранатометы, а также стрелковое оружие.

Как сообщал УНИАН, 27 сентября руководитель Офиса президента Андрей Ермак рассказал, обсуждал ли президент Владимир Зеленский возможность появления на Донбассе миротворцев ООН. По его словам, для появления миротворцев на Донбассе нужно достичь мира. Ермак подчеркнул, что украинская сторона выступает категорически против замороженного конфликта.

Автор: Светлана Закелова