Компания нуждается в прямом государственном финансировании в размере 16 млрд грн для компенсации убытков за пассажирские перевозки.

Государственная "Укрзализныця" планирует повысить цены на билеты вагонами СВ, а также на первый класс поездов "Интерсити". С помощью этих средств планируется увеличить доход перевозчика.

Об этом сообщил заместитель председателя наблюдательного совета "Укрзализныци" Сергей Лещенко во время пленарного заседания Верховной Рады Украины.

"Мы планируем поднять динамическое ценообразование для СВ и первого класса "Интерсити". Это частично улучшит результат, но не полностью", - сказал Лещенко.

По его словам, в Украине годами действовала модель, при которой грузовые перевозки покрывали убытки пассажирских, но война разрушила этот механизм. За 2021-2025 годы было потеряно почти половину грузового трафика. Особенно болезненным стал удар по угольной отрасли Донецкой области и остановка части горно-обогатительных комбинатов из-за боевых действий.

Кроме того, в УЗ видят три шага для улучшения финансового состояния компании. Первый - внутренняя оптимизация "Укрзализныци", в частности с помощью продажи металлолома, что может предоставить до 10 млрд грн. Второй - прямое государственное финансирование в размере 16 млрд грн для компенсации убытков за пассажирские перевозки.

"Третье - нам так или иначе не избежать индексации грузовых тарифов, но надо это делать постепенно для того, чтобы не было шоков для промышленности", - сказал Лещенко.

По его словам, индексация может принести компании 22 млрд грн, если сделать это в два этапа.

1 ноября президент Владимир Зеленский поручил разработать программу бесплатных путешествий по железнодорожным путям Украины "УЗ-3000" для всех украинцев. Таким образом каждый сможет бесплатно в пределах страны выбрать железнодорожные маршруты и проехать 3 тысячи километров.

Позже в УЗ отметили, что данная инициатива поможет разгрузить пиковые периоды и снизить ажиотаж на билеты.

Председатель правления "Укрзализныци" Александр Перцовский сообщил, что компания не требует дополнительных средств от государства на финансирование программы бесплатных путешествий по железной дороге "УЗ-3000".

