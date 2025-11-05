По данным Bloomberg, сейчас устройство находится на ранней стадии разработки.

Apple решила выйти за пределы премиум-сегмента и сейчас тестирует свой первый бюджетный MacBook, который должен составить конкуренцию недорогим ноутбукам на Windows.

По данным Bloomberg, устройство с кодовым именем J700 уже находится на ранней стадии производства и активно проходит внутренние испытания, а релиз ноутбука ожидается в течении первой половины 2026 года.

Новый MacBook ориентирован на студентов, бизнес и обычных пользователей, тех, кому нужен Мак, но не за тысячу долларов. Ожидается, что стартовая цена составит от 600 до 700 долларов, а по характеристикам устройство будет ближе к базовым моделям MacBook Air.

Известно, что ноутбук получит 13,6-дюймовый LCD-экран, чип A18 Pro, 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной. Также ему приписывают алюминиевый корпус от Air, тактильный трекпад, но без подсветки клавиатуры. Thunderbolt-портов не будет, зато сохранится USB 3.2 Gen 2 со скоростью до 10 Гб/с.

Ранее мы рассказывали, что Apple готовит крупные обновления iPhone, iPad и MacBook на свое 50-ти летие. В следующем году ожидается дебют складного Айфона, MacBook Pro с сенсорным OLED-экраном и новых устройств для управления "умным домом".

