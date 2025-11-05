Ситуация под Лиманом сейчас похожа на то, что происходит с Покровском.

Ситуация под Лиманом сейчас похожа на то, что происходит с Покровском, поскольку в наступлении принимает большое количество живой силы противника, российские группы пытаются просочиться в город. Съемочная группа проекта Радио Свобода "Настоящее Время" побывала в окрестностях Лимана и узнала, что там происходит.

Как рассказал военный из 115-й бригады ВСУ с позывным "Оникс", враг пытается прорваться к железнодорожному вокзалу.

"Они очень много стянули сюда живой силы, также технику подтянули. Скорее всего, будут пытаться и дальше давить на Лиман. Но, пока мы здесь будем стоять, их необходимо отсюда немного выдавить, потому что они сейчас делают плацдарм, ведут контратаки, чтобы выйти на Лиман. Им эта железная дорога очень нужна. Будем держать, чтобы не отдать им эту ключевую узловую железную дорогу".

Он отмечает, что если россиянам удастся прорваться на Лиманском направлении, они будут пытаться окружить Краматорск.

"Если взять по факту, им нужно взять Лиман для дальнейшего развертывания, чтобы идти на Славянск и закрыть кольцо на Краматорск. Они сейчас со стороны Константиновки идут, и если они прорвут Лиман, войдут, они начнут зажимать Краматорск в окружение", - говорит военный.

Другой военный, Виталий, рассказывает, что "пехотные накаты" на этом направлении постоянные, а в последнее время армия России после длительной паузы начала применять и бронетехнику.

"Были попытки механизированных штурмов, мотоциклы, была и бронетехника, танк, БТРы, но противник был уничтожен, техника уничтожена. Не допустили их проникновения", - отмечает он.

Как рассказал один из украинских офицеров изданию Bild, ситуация в Покровске и Мирнограде критическая. Так, по его словам, ВСУ потеряли уже 80 процентов Покровска, и проигрывают борьбу за оставшиеся 20%.

При этом он отметил, что в Мирнограде ситуация еще тяжелее, там украинские силы фактически окружены.

