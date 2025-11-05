Военные заявляют, что ВСУ в Мирнограде находятся еще в худшем положении, они фактически окружены.

В Украине опасаются окружения под Покровском и крупнейшего поражения с начала года, поскольку Россия бросила все силы на захват города. Украинские бойцы рассказали Bild о критической ситуации под Покровском и Мирноградом, где продолжаются ожесточенные бои.

По данным собеседников издания из ВСУ, российские войска прорвались в черту Покровска и продвигаются к полному окружению украинских подразделений. Официально в Украине утверждают, что город "удерживается", а российская армия отступает, однако в реальности, по словам украинских военных, ситуация выглядит иначе, пишет Bild.

"Путин сейчас бросает все силы на этот регион. Ситуация крайне тяжелая. Мы потеряли 80 процентов города, все еще боремся за 20 процентов, но и там проигрываем. Ребята в Мирнограде и южнее находятся в еще худшем положении, они фактически окружены", — сказал в разговоре с Bild высокопоставленный офицер ВСУ.

Видео дня

Другой военный, который участвует в обороне Мирнограда, подтверждает его слова.

"Даже если бы мы получили приказ на отход, мы, вероятно, не выжили бы. Скорее всего, никто из нас не доберется до Родинского живым. Лучше остаться на позиции и дождаться, когда нас либо освободят, либо возьмут в плен", - отметил он.

Ситуация похожа на Бахмут

Как отмечают в Bild, многие сравнивают ситуацию с Бахмутом, когда президент Украины, вопреки советам генералов, долго не давал приказ об отступлении.

"Да, ситуация похожая. Мы героически защищаемся, заявляем, что Россия находится в худшем положении, чем она признает, а затем отступаем", — сказал в разговоре с BILD украинский дипломат.

В то же время сторонники президента считают, что продолжение обороны имеет в том числе политические мотивы, поскольку Киев опасается, что потеря Покровска может восприниматься как символическое поражение в Вашингтоне.

Покровск - что происходит в городе

Украинские военные отмечают, что российская армия в Покровске имеет двойное преимущество: как по численности, так и по превосходству в воздухе, поскольку Украина не в состоянии противостоять множеству российских дронов.

При этом самая большая проблема заключается в том, что россияне уничтожают логистику украинских войск. Это затрудняет доставку боеприпасов и технического оборудования. То же самое касается ротации войск и эвакуации раненых.

Вас также могут заинтересовать новости: