Ученые считают, что кур сначала одомашнили для петушиных боев, а уже потом - ради потребления в пищу.

Курятина составляет значительную часть рациона человека. Например, среднестатистический американец ежегодно съедает ее около 45 килограммов. Возникает вопрос: почему мы не выращиваем и не едим других птиц в таких масштабах? Ответ на него дало издание IFLScience.

В статье говорится о том, что главная причины употребления курицы в пищу заключается в том, что куры не взлетают.

История потребления куриного мяса уходит в далекое прошлое, и часть этой истории потеряна во времени, пишет издание. Английский натуралист и биолог Чарльз Дарвин первым предположил, что эти животные произошли от рыжей джунглевой курицы (Gallus gallus). Он исходил из того, что они имеют внешнее сходство, а также из того, что и те, и другие способны к приручению. Более поздние генетические исследования показали, что они, вероятно, на самом деле являются гибридными животными.

"Хотя домашние куры унаследовали митохондриальный и большую часть своего ядерного генома от рыжей джунглевой курицы, аллель желтой кожи происходит от другого вида джунглевой курицы - скорее всего, от серой джунглевой курицы", - пояснила в своей статье команда исследователей, которая исследует происхождение кур.

Когда одомашнили кур

В материале отмечается, что не известно точно, где впервые одомашнили и начали потреблять кур. Ранее ученые предполагали, что это произошло в регионе долины Инда примерно в 2000 году до нашей эры. Новые исследования показали, что одомашнивание этого животного произошло между 1650 и 1250 годами до нашей эры.

"Римская империя способствовала популяризации курицы и ее яиц как пищи, но прошло много времени, прежде чем они стали такой важной частью рациона. Вторая мировая война и недоступность красного мяса, безусловно, способствовали тому, что курица достигла того пищевого статуса, который она имеет сегодня", - пишет автор материала.

Одна из причин, почему так произошло, по его словам, заключается в том, что "куры медленные и довольно глупые, тогда как люди умные и ленивые":

"Вид, от которого они происходят, готов был к одомашниванию, поскольку они были рады жить рядом с людьми".

По мнению ученых, кур сначала одомашнили для петушиных боев и распространили по всему миру именно с этой целью. А уже разведение ради потребления в пищу произошло впоследствии.

Можно ли есть мясо голубя

Отмечается, что другие птицы также съедобны. Например, голубей употребляют в пищу уже тысячи лет, а гусей одомашнили 4-5 тысяч лет назад. Тигровых голубей (голубей, выращиваемых на фермах) регулярно употребляют в пищу, но они не так популярны, как курица, и их труднее разводить, поскольку молодым птицам в первые 10 дней жизни требуется молоко.

Лебеди также съедобны. В Западной Европе "лебедя-шипуна" одомашнили и потребляли на протяжении веков - это было любимое блюдо двора Генриха VIII и Елизаветы I. Однако лебеди в качестве источника мяса не прижились, поскольку оно имело вкус рыбы и его было сложнее готовить.

Словом, делает вывод автор, люди едят кур, потому что их легче разводить и они гораздо вкуснее других птиц.

Ранее УНИАН писал, почему мы не едим индюшиные яйца. Отмечалось, что они вполне пригодны к употреблению, однако нам не доступны, потому что не попадают на рынок. Причина в том, что для фермеров индюшиные яйца просто не рентабельны.

