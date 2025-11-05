Его всё ещё можно есть, но главное — умеренность.

Если вы следите за своим весом или просто стараетесь питаться правильно, имеет смысл обращать внимания на количество потребляемых калорий. И самый опасный продукт, который может привести к превышению вашей дневной номы – это сыр.

"Сыр довольно калорийный из-за содержания жира, поэтому важно контролировать его количество", — рассказала изданию Parade сертифицированный диетолог Джессика Кординг. - "Легко съесть больше, чем кажется".

"Сыр может быть питательным, снабжая организм белком и кальцием, но он также калорийный из-за содержания жира", — говорит диетолог Кэри Ганс. "Поскольку его легко съесть больше, чем маленькую порцию, особенно в сочетании с крекерами, хлебом и/или вином, эти калории и насыщенные жиры могут довольно быстро накапливаться".

Видео дня

Какой сыр самый калорийный?

Если вы всё ещё хотите есть сыр, но предпочли бы сократить потребление калорий, диетологи сходятся во мнении, что есть один сыр, от которого стоит отказаться.

Это французский сыр Брийя-Саварен с тройными сливками. Он похож на бри, но немного калорийнее.

"Всего в 30 граммах сыра может содержаться более 120 калорий и 12 граммов жира", — говорит диетолог Тара Гидус Коллингвуд. "Этот сыр, безусловно, вкусный, но он определённо подходит для особых случаев, а не на каждый день". Ганс отмечает, что из-за кремообразной консистенции сыра с тройными сливками легко съесть значительно больше 30 граммов за один присест.

Если Брийя-Саварен не входит в ваш обычный рацион, диетологи всё равно рекомендуют сократить потребление мягких сливочных сыров, таких как бри, буррата и маскарпоне.

"В таких мягких сливочных сырах, как правило, больше калорий на порцию, чем в более твёрдых или обезжиренных сортах", — объясняет Ганс.

Диетологи отмечают: сыр вписывается в здоровую диету, когда порции сбалансированы и продуманы. Коллингвуд советует стараться употреблять сыр небольшими порциями (около 30 г) и сочетать его с более лёгкими, менее калорийными продуктами, такими как фрукты и овощи.

"Выбирайте ароматные сыры, такие как пармезан или острый чеддер, которых достаточно совсем немного", — говорит она. "Вы всё равно получите вкус и удовлетворение, не набрав слишком много калорий".

Ранее эксперты рассказали, как правильно хранить сыр, чтобы избежать появления плесени.

Вас также могут заинтересовать новости: