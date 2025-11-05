Финдиректор 'Интерпайпа' назвал валютные ограничения НБУ основным вызовом на финансовом рынке

Валютные ограничения Национального банка Украины являются основным текущим вызовом на украинском финансовом рынке. Такое мнение в ходе первой банковской конференции Forbes Banker высказал Сергей Кузьменко, директор по финансам и экономике украинской промышленной компании "Интерпайп".
"Валютные ограничения стали, пожалуй, нашим главным регуляторным вызовом с началом войны, оставив нас в ситуации значительно ограниченной возможности обслуживать наши финансовые обязательства. С одной стороны очень хорошо, что Нацбанк частично пошел навстречу и предпринял несколько шагов по либерализации, разрешив, например, платить дивиденды в размере купона по евробондам. Но это только частичное решение вопроса: есть тело долга, есть другие долговые инструменты, и нужно двигаться дальше со следующими шагами. Но пока, стратегически, действие этих ограничений фактически отрезает украинские компании от доступа на иностранные рынки капитала", - сказал он.
В то же время, по его словам, на четвертый год войны финансовая система Украины работает очень хорошо. "Никогда не думал, что такое будет возможным. Приятно вспоминать позитивное отношение и гибкость в первые месяцы войны наших украинских банков, особенно государственных", - сказал финдиректор.
Однако сейчас, отметил Сергей Кузьменко, по мере стабилизации ситуации на финансовом рынке, банки стали более зарегулированы и очень осторожны, при этом теряя дополнительные возможности для увеличения прибыли.
Топ-менеджер также отметил, что "Интерпайп" - одна из немногих украинских компаний, которая сохранила доверие международных инвесторов и имеет размещенные еврооблигации. "К этому привели несколько факторов успеха. Во-первых, это наши рабочие и их самоотверженность, целеустремленность и несокрушимость, особенно в Никополе. Во-вторых, это успешная бизнес-модель, которая базируется на вертикальной интеграции - от металлолома до отливки "зеленой" стали и производства диверсифицированного портфеля готовых продуктов с высокой добавленной стоимостью и широким присутствием на ключевых экспортных рынках мира. В-третьих, наша консервативная финансовая политика с относительно низким долгом и дополнительной ликвидностью на балансе, которая дает возможность быстро инвестировать в рост рабочего капитала", - подчеркнул финдиректор.
Справка
ИНТЕРПАЙП - украинская промышленная компания, производитель стальных труб и железнодорожной продукции. Продукция компании поставляется более чем в 50 стран мира через сеть торговых офисов, размещенных на ключевых рынках Ближнего Востока, Северной Америки и Европы. В 2024 году ИНТЕРПАЙП реализовал 511 тыс. т трубной продукции и 115 тыс. т железнодорожной продукции. Продажа железнодорожных продуктов осуществляется под брендом KLW.
Общая численность сотрудников ИНТЕРПАЙП составляет около 9,5 тыс. Численность наших сотрудников, которые служат в рядах ВСУ или других силовых структур, находится на уровне 1070 человек.
В 2024 году Компания перечислила в бюджеты всех уровней 5,5 млрд грн, что является рекордным объемом уплаченных налогов и сборов.