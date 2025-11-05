В июне-ноябре чиновница получила неправомерную выгоду на общую сумму около 1,67 млн грн.

Чиновницу филиала государственного предприятия "Энергоатом" разоблачили на систематическом взяточничестве.

Об этом сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного бюро (НАБУ).

"НАБУ и САП разоблачили заместителя генерального директора филиала "Атомэнергомаш" АО "НАЭК "Энергоатом" на просьбе и получении неправомерной выгоды от представителя подрядной компании", - говорится в сообщении.

По данным следствия, чиновница просила от представителя частного общества ежемесячные "проценты" за обеспечение своевременной оплаты выполненных работ по договорам подряда и непрепятствование выполнению договорных обязательств. Отмечается, что сумма "вознаграждения" составляла от 10% до 15% от стоимости работ.

В НАБУ отметили, что в июне-ноябре 2025 года чиновница получила неправомерную выгоду на общую сумму около 1,67 млн грн (эквивалент 40 200 долл.). Общий размер неправомерной выгоды, которую она требовала, составил более 6,6 млн грн.

4 ноября в одном из филиалов обособленных подразделений "Энергоатома" проводились обыски. Тогда в "Энергоатоме" сообщили, что компания "обладает нулевой толерантностью к коррупции".

В августе наблюдательный совет акционерного общества НАЭК "Энергоатом" уволил Петра Котина с должности и.о. председателя правления компании.

Во время руководства Котина регулярно появлялись коррупционные скандалы, связанные с деятельностью предприятия. В конце 2024 года Высший антикоррупционный суд заочно арестовал контрагента "Энергоатома", которого подозревали в хищении 100 млн грн.

Также в декабре прошлого года сообщалось о скандале с закупкой труб по завышенным ценам.

