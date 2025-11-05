Новая ракета должна заменить устаревшие запасы ракет с ядерной боевой частью ALCM версии B.

Над Калифорнией зафиксировали бомбардировщик B-52 с крылатой ракетой, которая похожа на рендер новой малозаметной крылатой ракеты AGM-181A Long-Range Standoff (LRSO) для ВС США. Об этом пишет The Aviationist.

Соответствующую фотографию сделал авиафотограф Иан Реккио. На крупных планах можно увидеть инвертированный Т-образный хвост с тремя плоскостями, складные крылья под корпусом и клиновидные носовую и хвостовую части. Эти детали совпадают с официальным изображением ракеты LRSO.

В то же время бомбардировщик был зафиксирован во время пролета над долиной Оуэнс (штат Калифорния).

Согласно планам Воздушных сил США, новая ракета AGM-181A Long-Range Standoff (LRSO) должна заменить устаревшие запасы ракет с ядерной боевой частью ALCM версии B.

Известно, что эта ракета находится на вооружении Воздушных сил США с 1980-х годов как один из элементов ядерной триады и системы ядерного сдерживания страны.

В свою очередь "Милитарный" пишет, что новую ракету LRSO производит компания Raytheon, однако ее главные технические характеристики засекречены. Ракету могут устанавливать на бомбардировщики B-52 и B-21 Raider.

"Боевая часть - модернизированная W80-4. График ее готовности тесно связан с темпами создания самой ракеты. На фоне подготовки к принятию производственного решения в финансовом 2027 году выросла и испытательная активность, о чем и свидетельствует появление B-52 с этой ракетой", - добавили в материале.

Ранее Newsweek писал, что США уже запланировали первое испытание ядерной ракеты. Из-за того, что Россия и Китай продолжают испытывать свои арсеналы, на прошлой неделе глава Белого дома приказал Министерству обороны немедленно начать испытания ядерного оружия.

В министерстве энергетики США отметили, что испытания не будут включать реальные взрывы, как те, что проводились ранее, но они будут касаться всех других частей ядерного оружия, чтобы убедиться, что они могут вызвать атомный взрыв.

Также эксперты рассказали, чем в США хотят защитить от дронов Abrams и Bradley. По словам аналитиков, массовое распространение FPV-дронов сильно ударило по эффективности бронетехники и классических методах ее использования на поле боя.

