В 'ПриватБанке' подорожал доллар: актуальный курс валют на 5 ноября

Курс доллара на карточные расчеты в банке составляет 42,19 грн, а евро - 48,78 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в среду, 5 ноября, вырос на 5 копеек и составляет 42,25 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня остался без изменений и составляет 48,75 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 41,65 гривни, а евро - по курсу 47,75 гривни за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" в среду остался на прежнем уровне и составляет 42,19 гривни. Курс евро при оплате картой 5 ноября также остался без изменений и находится на уровне 48,78 гривни.

Курс доллара в Украине - последние новости

Нацбанк установил на 5 ноября официальный курс доллара к гривне на уровне 42,07 гривни за доллар. Таким образом украинская валюта ослабилась на 3 копейки. При этом по отношению к евро гривня усилила позиции. Официальный курс европейской валюты на среду установлен на уровне 48,33 гривни за один евро.

Курс доллара к гривне в банках 5 ноября вырос на 2 копейки и составляет 42,25 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 41,80 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня упал на 2 копейки и составляет 48,80 гривни за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 48,10 гривни за евро.

