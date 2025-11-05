Предполагается, что взыскатель долга сможет быстрее получить информацию и наложить арест на имущество должника.

Верховная Рада во вторник, 4 ноября, приняла за основу законопроект 14005, который упрощает исполнительное производство через цифровизацию.

Как сообщается на сайте украинского парламента, за принятие закона за основу с доработкой положений проголосовали 236 народных депутатов.

Цель документа - запретить должникам продажу движимого и недвижимого имущества до погашения долга.

Предполагается, что взыскатель долга сможет быстрее получить информацию и наложить арест на имущество должника. Таким образом, должник не сможет его продать или переписать на другого человека, пока не рассчитается.

Что должны внедрить:

расширить возможности автоматизированной системы исполнительного производства, в частности для интеграции с некоторыми структурами (государственные органы, банки, финансовые учреждения и небанковские поставщики платежных услуг);

внедрить взаимодействие Единого реестра должников с другими государственными реестрами;

установить, что при обращении лица по отчуждению или залогу имущества должника наличие его данных в Едином реестре будет основанием для отказа в таких действиях (кроме случаев, предусмотренных законом).

Законопроект предусматривает, что если на счет органа исполнительной службы или частного исполнителя поступят средства, подлежащие взысканию, система автоматически сформирует сообщение о погашении задолженности. Таким образом, данные о должнике будут исключены из Единого реестра должников.

Борьба с должниками в Украине - последние новости

Ранее в Национальной комиссии по вопросам регулирования рынка электроэнергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) одобрили проект постановления, который позволяет отключать свет предприятиям-должникам, даже если они имеют решение суда о запрете совершения такого действия.

В НКРЭКУ говорят, что небытовые потребители "слишком часто" судятся с энергетиками. Регулятор считает, что новая инициатива может улучшить платежную дисциплину небытовых потребителей, в частности бизнеса.

Напомним, в начале российско-украинской войны правительство запретило отключение бытовых потребителей от электроэнергии, а также начисление и взыскание пени за несвоевременную оплату коммунальных услуг.

