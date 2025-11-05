Актрису пригласили на фестиваль.

Нидерландская актриса и фотомодель Фамке Янссен, которая получила наибольшую популярность благодаря франшизе "Люди Икс", собирается с визитом в Россию. Звезду пригласили на московский фестиваль.

Фамке Янссен станет гостьей "Comic Con Игромир 2025", который пройдет с 12 по 14 декабря в Москве. Об этом сообщили организаторы фестиваля символично в день рождения актрисы, 5 ноября.

Организаторы отметили, что Янссен будет присутствовать в течение всех дней фестиваля. Уже запланировано выступление нидерландской актрисы на сцене, общение с гостями и автограф-сессия. Поэтому российские фаны будут иметь возможность как задать вопрос Фамке, так и сфотографироваться с ней.

Однако, сама же актриса и ее представители пока не прокомментировали предстоящий визит в Москву.

Стоит отметить, что Фамке Янссен - не единственная иностранная звезда, приглашенная на "Comic Con Игромир". Ранее организаторы объявили первого участника предстоящего мероприятия, которым стал хорватский художник Marvel Comics Эсад Рибич. Он также приедет в Москву.

Недавно УНИАН сообщал о смерти российского телеведущего и актера Юрия Николаева. Он поддерживал имидж "великой России" и осуждал российских звезд, которые выехали из страны после начала полномасштабного вторжения.

