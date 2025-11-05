Жена Богдана Ступки после смерти мужа редко появляется на публике.

Известный украинский актер, сын Остапа Ступки и внук легендарного Богдана Ступки - Дмитрий - показал свою бабушку.

Не секрет, что звезда фильмов "Тени незабытых предков" и "Киевский торт" во время полномасштабной войны живет в Соединенных Штатах Америки. И на днях его бабушка Лариса Корниенко, которая воспитывала его в детстве, праздновала свой день рождения. Актер решил поздравить родного человека с праздником в своем Instagram и отметил, что сильно скучает.

"Бабушка! Мамочка! Дорогая моя! Я тебя очень сильно люблю и скучаю. С днем рождения. Желаю тебе крепкого здоровья", - написал Дмитрий и опубликовал архивное фото Ларисы и уже покойного Богдана Сильвестровича. Кстати, пара прожила вместе в браке 45 лет.

Также Ступка-младший показал и совместное фото с бабушкой, которое было сделано несколько лет назад. Они позировали вместе на камеру и улыбались.

Напомним, ранее актер Дмитрий Ступка ответил, как реагирует на хейт относительно отсутствия в Украине во время войны. По его словам, он имеет право жить так, как хочет и не будет постоянно кому-то что-то объяснять.

