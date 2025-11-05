'Я ненавидела это место': РФ обманом вербует женщин из Африки для производства 'Шахедов'

Одна из женщин рассказала, что ей и другим участникам не дали выбора, работать ли им на фабрике дронов.

Россия обманом заманивает африканских женщин в страну под видом трудоустройства в сфере строительства и обслуживания, а затем переводит на производственные линии дронов. Как пишет BBC, по некоторым оценкам, более 1000 женщин со всей Африки были завербованы для работы на оружейных заводах в Специальной экономической зоне "Алабуга" в Татарстане - одном из центров производства беспилотников Shahed-136.

Одна из участниц программы, 23-летняя Адау из Южного Судана, рассказала изданию о своем опыте работы.

Женщина рассказала, что связалась с организаторами программы, и ее попросили заполнить анкету, указав своё имя, возраст и причину, по которой она хочет устроиться на работу в "Алабугу". Ее также попросили выбрать три области, в которых она хотела бы работать. Адау говорит, что первым делом выбрала профессию машиниста башенного крана.

В марте прошлого года она наконец-то добралась до России:

"Когда я впервые приехала туда, было очень холодно, я просто ненавидела это место. Мы ехали в конце зимы. Как только мы вышли из аэропорта, было очень холодно".

Первое посещение Алабуги произвело на нее хорошее впечатление. Адау три месяца посещала языковые курсы, прежде чем приступить к работе. Именно тогда дела пошли наперекосяк. Она говорит, что ей и другим участникам не дали выбора, работать ли им на фабрике дронов.

"Мы все согласились работать в технических областях – производственный оператор, логист, оператор башенного крана – но в итоге все оказались на фабрике дронов", - говорит она.

Они подписали соглашения о неразглашении (NDA), поэтому даже не могли обсуждать свою работу с семьями:

"Мы получили форму, даже не зная толком, что будем делать. С первого же дня нас отвезли на завод по производству дронов. Мы зашли туда и увидели повсюду дроны и работающих людей. Затем нас развели по рабочим местам".

Адау рассказывает, что приняла решение уволиться, поскольку "хотела сделать в жизни что-то большее, чем работа на заводе по производству дронов".

Она подала уведомление об увольнении, но ей сказали, что срок уведомления составляет две недели, в течение которых она должна работать. В это время она покрасила корпус дронов химикатами, которые, по её словам, обожгли ей кожу.

"Когда я вернулась домой, я проверила свою кожу, и она начала шелушиться. Мы надели защитную одежду, белые тканевые комбинезоны, но химикаты всё равно проходили сквозь них".

После того, как Адау подала заявление об увольнении, семья отправила ей билет домой, но, по её словам, многие женщины не могут позволить себе оплатить обратный перелёт и в итоге застревают там, особенно потому, что их зарплата гораздо ниже заявленной. Адау должна была зарабатывать 600 долларов в месяц, но получала лишь шестую часть этой суммы.

"Они вычитали деньги за аренду, уроки русского языка, Wi-Fi, проезд до работы, налоги. А ещё они сказали, что если мы пропустим рабочий день, они вычтут 50 долларов. Если мы активируем пожарную сигнализацию во время приготовления пищи, они вычтут 60 долларов. Если мы не сдадим домашнее задание по русскому языку или пропустим занятия, они вычтут из нашей зарплаты", - поделилась она.

Российские "Шахеды" - новости

По данным СМИ, Россия в 2025 году запустила более 44 тысяч беспилотников типа "Шахед" и их вариантов - в четыре раза больше, чем за весь 2024 год.

В июле российские медиа показали кадры с завода по производству "Шахедов" в спецэкономзоне "Алабуга" (Татарстан). По сообщениям, предприятие планирует выпускать до 25 тысяч дронов в год, а по данным украинской разведки, до конца 2025 года Россия может изготовить около 79 тысяч таких аппаратов.

